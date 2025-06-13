ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الايام القليلة المقبلة وذلك فور اعتمادها من قبل المحافظ الدكتورة جاكلين عازر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للمواد.

وكيل تعليم البحيرة يؤكد استمرار اعمال التصحيح بكل دقة

ويبحث العديد من مواطني محافظة البحيرة خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك من بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات قبل عيد الأضحى، حيث يترقب الآلاف من الطلاب والأهالي ظهور النتيجة كل لحظة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الأستاذ يوسف الديب أن أعمال التصحيح والمراجعة تجري بكل شفافية ودقة خلال الايام الحالية وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من قبل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال أيام قليلة فور اعتمادها.



إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة فور الانتهاء من أعمال التصحيح

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تعليمات مشددة لمصححي أوراق الإجابات تمثلت في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفق نماذج الإجابات استرشادية كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو الماضي كما انتهوا من أداء الامتحانات في يوم 4 من يونيو الجاري، ومن المتوقع ظهور النتيجة في اسرع وقت بعد اعتمادها من محافظ البحيرة.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140



١٢٤١٧٦ طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالاضافة إلى ٤٦٢٢ طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ ادارة تعليمية و٣٧ طالبًا وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى اربع لجان امتحانية بإدارت دمنهور - كفر الدوار - إيتاى البارود - شبراخيت و١١ طالب وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بادارة دمنهور التعليمية.

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