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تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، يبحث العديد من مواطني محافظة البحيرة عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث سيتم اعتمادها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح على الفور.


 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الأستاذ يوسف الديب ان أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للمواد تجري بكل دقة وشفافية خلال الأيام الحالية وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من قبل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال ايام قليلة فور اعتمادها.

 


 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تعليمات مشددة لمصححي أوراق الإجابات تمثلت في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفقا لنماذج الإجابات استرشادية كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.


 

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالاضافة إلى ٤٦٢٢ طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ ادارة تعليمية و٣٧ طالب وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى اربع لجان امتحانية بإدارت دمنهور _ كفر الدوار _ إيتاى البارود _ شبراخيت و١١ طالب وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بإدارة دمنهور التعليمية

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