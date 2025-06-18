إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز البحيرة عددًا من الحملات المكثفة أمس الثلاثاء أسفرت عن إزالة ٣٨ حالة تعد بإجمالى مساحة ٥٦٣١ م2 على أراضي أملاك دولة و٣٤ حالة تعدي على مساحة ٣٩٣٢ مترا مربعا (متغيرات مكانية) ووجهت محافظ البحيرة بضرورة متابعة ما بعد الإزالة، لضمان عدم تكرار التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بالعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة كافة أشكال التعديات، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٦ التي تستهدف إزالة التعديات الحديثة بالبناء أو الزراعة والمتغيرات المكانية غير القانونية وتستمر حتى ٢٧ يونيو الجاري.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين

وفي إطار آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.

خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها

وشددت محافظ البحيرة، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.

وأكدت استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

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