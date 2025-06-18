رياضة البحيرة تقدم الدورات التدريبية لبرنامج "طور وغير" التكنولوجي (صور)

نفذت إدارة التدريب ومشروعات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبية لبرنامج طور وغير – المستوى الأول (تكنولوجي)، بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، وعُقدت الدورة بمركز شباب محلة بشر بمركز ومدينة شبراخيت بالأمس وقام بالتدريب المدرب أحمد السبكي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تقدم الدورات التدريبية لبرنامج طور وغير التكنولوجي، فيتو

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تقدم الدورات التدريبية لبرنامج طور وغير التكنولوجي، فيتو





الشباب والرياضة بالبحيرة تؤكد ضرورة إعداد كوادر مواكبة لمتطلبات سوق العمل

وأكد الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أهمية هذه المبادرات في إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل مشيرًا إلى خطة التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بمراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعميم الفائدة حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (التكنولوجي، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرانى، أمن الشبكات، البرمجة).

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تقدم الدورات التدريبية لبرنامج طور وغير التكنولوجي، فيتو



وجاءت الدورة بتوجيهات ومتابعة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ونانيس الناقوري مدير الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وإشراف أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب، إبراهيم صبري، مدير إدارة التدريب والمشروعات، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.

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