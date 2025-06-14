برقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة

يترقب العديد من مواطني محافظة البحيرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة لحظة بلحظة وذلك منذ الانتهاء من أداء الامتحانات الأربعاء الموافق 4 من يونيو الجاري، وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ايام قليلة فور اعتمادها من المحافظ الدكتورة جاكلين عازر.





بكل شفافية وسرعة، وكيل تعليم البحيرة يؤكد على دقة تصحيح أوراق الإجابات

واكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ان الوزارة تحرص على الدقة والشفافية بالاضافة إلى السرعة في أعمال التصحيح ورصد درجات المواد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الايام المقبلة وفي اسرع وقت فقط من خلال رقم جلوس الطالب.





وتجري خلال الايام الحالية أعمال التصحيح ورصد الدرجات من قبل مصححي أوراق الإجابات وسط تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفقا لنماذج الإجابات استرشادية بالإضافة إلى النظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.



اراء طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة في امتحانات نهاية العام

واشار طلاب الشهادة الإعدادية ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني كانت متوسطة المستوى في جميع المواد ولكن كانت مواد اللغة الانجليزي والجبر تحتاج إلى المزيد من التركيز لانها تحتوي على افكار جديدة وعالية المستوي.





وكان اليوم الاول لطلاب الشهادة الإعدادية مع اللغة العربية والتربية الدينية والثاني مع الدراسات الإجتماعية والهندسة والثالث مع الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والرابع مع العلوم والتربية الفنية والخامس والأخير مع اللغة الإنجليزية.



وادى ما يقرب من 128 الف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الاربعاء الموافق 5 من مايو الماضي كما انتهوا من أداء الامتحانات في يوم 4 من يونيو الجاري، ومن المتوقع ظهور النتيجة في اسرع وقت بعد اعتمادها من محافظ البحيرة.

ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالاضافة إلى ٤٦٢٢ طالب وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم امام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ ادارة تعليمية و٣٧ طالب وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى اربع لجان امتحانية بادارت دمنهور _ كفر الدوار _ ايتاى البارود _ شبراخيت و١١ طالب وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بادارة دمنهور التعليمية.









توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعداديةللمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة

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