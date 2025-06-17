رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية، يبحث الآلاف من مواطني محافظة البحيرة الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية كل لحظة وذلك بعد ظهورها في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

واكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ان الوزارة تشدد على سرعة الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تجرى بكل دقة وشفافية للانتهاء منها وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على الفور لتصبح متاحة للطلاب وأولياء الأمور سواء من خلال رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو بالمدارس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ويستطيع الطالب او ولي الامر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال ادخال الاسم بالكامل ورقم الجلوس عن طريق بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة فور إعلانها واعتمادها من قبل الدكتورة جاكلين عازر.





وكيل تعليم البحيرة يؤكد على السرعة والدقة في إنهاء أعمال التصحيح

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ان الوزارة تحرص على الدقة والشفافية بالاضافة إلى السرعة في أعمال التصحيح ورصد درجات المواد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الايام المقبلة وفي أقرب وقت، فقط من خلال رقم جلوس الطالب.

128 طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة



وانتهى ما يقرب من 128 ألف طالب بمحافظة البحيرة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الشهادة الإعدادية يوم 4 يونيو الجاري.





درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة

















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.