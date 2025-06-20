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خارج الحدود

مسئول أمريكي: مخزون إسرائيل من صواريخ «آرو 3» الاعتراضية أوشك على النفاد

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله: إن إسرائيل تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية، في وقت تواصل فيه حربها ضد إيران.

 

إسرائيل تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية


وأكد المسئول، أن “إسرائيل تُخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ ”آرو 3" الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبل، إذا لم يحل صراعها مع إيران".

 

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة قائلا: إان "المدمرات التي أرسلناها تعمل على مقربة كافية من إسرائيل لاعتراض الصواريخ الإيرانية".

 

كما كشفت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت، الجمعة، مدمرة إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، لتنضم إلى عدد آخر من المدمرات المتواجدة في البحرين المتوسط والأحمر.

 

الحرس الثوري يستهدف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في الكيان الإسرائيلي.

 

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن إيران حولت إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب ردا على الهجوم الإسرائيلي.


وأكد الحرس الثوري -في بيان اليوم  الجمعة - أوردته وكالة "مهر" الإيرانية " أن الضربات الإيرانية الدقيقة أصابت بنجاح مواقع عسكرية إسرائيلية، تضم أنظمة صاروخية ودفاعات جوية وسط تجمعات سكنية".


وأشار، إلى أن إيران حثت في وقت سابق جميع الإسرائيليين على مغادرة الأراضي المحتلة، وحذرت من أنه لن يكون هناك مكان آمن لأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية غير فعالة والأجواء الإسرائيلية مفتوحة تماما للضربات الإيرانية، موضحة أن الحياة توقفت في الأراضي المحتلة حيث يعيش الإسرائيليون في ملاجئ تحت الأرض، ويدفع العديد منهم مبالغ طائلة للمهربين لنقلهم إلى اليونان وقبرص بالقوارب". وأكد مسؤولون إيرانيون أن المهمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا.

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