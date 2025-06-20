الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد توقف مؤقت للتشاور، استئناف الاجتماع الإيراني الأوروبي فى جنيف

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أنه تم استئناف اجتماع وزير الخارجية الإيراني والجانب الأوروبي  فى جنيف بعد توقف مؤقت للتشاور.

استئناف اجتماع جنيف بين إيران والجانب الأوروبي 

واجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مع وزراء أوروبيين، وذلك في ظل المحاولات لوقف الحرب بين طهران وتل أبيب والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته أكد عباس عراقجي، أن مفاوضات طهران في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج إيران الصاروخي وقدراتها العسكرية غير قابلة للتفاوض.

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وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن قدرات طهران الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضيها.

‌عراقجي: لا أتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران

وقال رئيس الوزراء الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران.

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إيران اجتماع جنيف البرنامج النووي الإيراني برنامج إيران الصاروخي طهران

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