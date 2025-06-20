الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

الرئاسة الإيرانية لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: إذا تورط ترامب بالحرب فهناك خيارات عديدة مطروحة

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

نقلت شبكة "سي إن إن" عن  الرئاسة الإيرانية قولها: إنه إذا تورطت أمريكا في الحرب لدعم إسرائيل، فهناك خيارات عديدة مطروحة.


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وأكدت الرئاسة الإيرانية فى تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه يمكن استئناف الدبلوماسية بسهولة إذا أمر ترامب بوقف الهجوم على إيران.

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،  أن طهران تسعى دائما للسلام والهدوء، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط.

وقال الرئيس الإيراني: "يجب تقديم ضمانات لإنهاء أي مغامرات إسرائيلية.. وردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة وستجعلها تندم على أفعالها".

 

وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مفاوضات طهران في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج إيران الصاروخي وقدراتها العسكرية غير قابلة للتفاوض.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن قدرات طهران الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضيها.

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