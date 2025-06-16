لافيينا يوجه الشكر للجهاز الفني رغم البقاء بدوري المحترفين

دوري المحترفين، تقدم مجلس إدارة نادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عمر جمال على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة التي قادوا فيها الفريق، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة..

جهاز لافيينا

- الكابتن عمر جمال المدير الفني

- الكابتن أحمد خيري المدرب العام

- الكابتن محمد شوقي مخطط الأحمال

- الكابتن مصطفى المحمدي مدرب حراس المرمى

صعد فريق لافيينا إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعد التعادل مع نظيره أسمنت أسيوط سلبيا، في لقاء الإياب الذي جمع بين الفريقين لتحديد الفريق الصاعد منهما لدوري المحترفين.

وكانت فريق لافيينا فاز على نظيره أسمنت أسيوط بهدفين مقابل لا شيء، في لقاء الذهاب، لينجح لافيينا في الصعود للمحترفين بنتيجة 0/2 بمجموع المباراتين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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