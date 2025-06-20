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رياضة

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

زغلول صيام
زغلول صيام

لا اعرف لماذا ربطت بين تصريحات محمد سعيد الصحاف وزير إعلام دولة العراق الشقيقة في مطلع الألفية الثالثة وما آلت إليه العراق، وماحدث للنادي الأهلي في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

صور لنا الصحاف وقت الغزو الأمريكي للعراق أن جنود أمريكا من ورق، وأنهم يدهسونهم كالنمل في كل مواقع الحرب، ونقل لنا تصريحات مختلفة عن الواقع، ونحن لا نملك إلا التصفيق والتهليل مع كل خبر يقوله في مؤتمره الصحفي صباح كل يوم، ولم نفق إلا بعد أن أدركنا أن كل شيء ذهب وراح، والجنود الأمريكان يتنزهون في شوارع بغداد.

وفي عام 2025 صور لنا مرتادو قهوة فايق في مصر وقهوة ميامي وكل الدكاكين الأخري من مهيب وخلافه أن الأهلي ذاهب إلي أمريكا من أجل العودة بالبطولة ….ساعدهم علي ذلك تلك الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي مع لاعبين من نوعية محمد بن رمضان، وبن شرقي وزيزو وحمدي فتحي ومن بعدهم المدير الفني الجديد.

باعوا الوهم للجماهير المسكينة، وجعلوهم يشعرون أن الأمر مجرد نزهة في أمريكا وما هو إلا وقت بسيط، ونعود بالكاس الغالية يرفعه محمد الشناوي كابتن الفريق ….الغالبية صدقت واشترت الوهم من هؤلاء، وبالتالي كان الغضب الأكبر من النتائج التي لم تكن في الحسبان.

كرة القدم أصبحت أرقاما وحقائق علمية لا تقبل الشك ….بمعني أنه ليس أداؤك أمام فريق أو تحقيق الفوز عليه في مباراة أنك أفضل منه …وإلا اعتبرنا نفسنا أفضل من إيطاليا بعد الفوز عليها في كاس القارات 2009، ولكن أبدا ليست الصورة هكذا.

لا يختلف أحد علي أن النادي الأهلي أفضل ناد في إفريقيا والعرب أيضا، ولكن ليس علي مستوي العالم كما يروج البعض  ….الحقيقة أنها عادة متأصلة في الإعلام الرياضي المصري، الذي يروج للوهم كما حدث في مونديال 2018 بروسيا …ذهبنا وعدنا بلا نقطة.

كان علي أصحاب المقاهي أن ينقلوا الصورة الحقيقية بما يتناسب مع العقل، وهو أن صعود الأهلي لدور الـ16 إنجاز كبير، وتجاوز هذا الدور سيكون إعجازا ، ولكن بالغ البعض وقال إن قلبه حاسس إن الأهلي سيعود بالكأس !

الأهلي فريق من ضمن 32 فريقا يشاركون في البطولة والأهلي فريق من أربعة أندية إفريقية تشارك ورغم ذلك لم نسمع كل تلك الضجة والهيصة وتلك المقاهي في أمريكا.

لابد أن ندرك أن هذه هي كرة القدم في مصر التي ألغي أصحابها الهبوط في الدوري، وجعلوه 21 فريقا، يعني كل أسبوع فريق باي، وبعد كل هذا العك تنتظر أن يخرج فريق من هذا العك، ليحقق بطولة علي أصحاب الكرة أنفسهم.

 المغرب التي وصل فريقها الوطني إلي نصف نهائي مونديال 2022 لم يتحدث أحد فيها عن أن فريقهم سيحقق شيئا في المونديال، وبالعزيمة والإصرار حققوا المراد.

عودوا إلي رشدكم يرحمكم الله.

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مونديال الانديه في امريكا الأهلي محمد سعيد الصحاف منتخب المغرب زيزو محمد الشناوي

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