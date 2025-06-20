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«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة طه، بشرى من الله تعالى لنبيه موسى بالنصر على سحرة فرعون، موضحا كيف كان يرعى الله نبيه موسى.

 

سورة طه الآية 68

قال تعالى: «قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى».

سورة طه الآية 68
سورة طه الآية 68

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 68 من سورة طه

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: هذا حكم الله عز وجل يأتي موسى على هيئة برقية مختصرة {أَنتَ الأعلى} [طه: 68]، أنت المنصور الفائز فاطمئن، لكن تتحرك في موسى بشريته: منصور كيف؟ وهنا يأتيه الأمر العملي التنفيذي بعد هذا الوعد النظري، وكأن الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى، ولم يتركه يباشر هذه المسألة وحده، إنما كان معه يسمع ويرى، فيردُّ على السماع بما يناسبه، ويردُّ على الرؤية بما يناسبها.

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البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون

 وأوضح الشيخ الشعراوي: ودائمًا يرهف النبي سمعه وقلبه إلى ما يُلْقي عليه من توجيهات ربه عز وجل؛ لذلك خاطبه ربه بقوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وأرى} [طه: 46]، فسيأتيك الرد المناسب في حينه. إذن: الحق سبحانه لم يخبر موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه، وإنما تمَّتْ هذه المسألة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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