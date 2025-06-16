ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة طه، دعاء نبي الله موسى بالتوفيق، موضحا وجه الشبه بين الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنهما، ونبي الله موسى من قول النبي، صلى الله عليه وسلم.

سورة طه

قال تعالى: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)».

سورة طه الآية 25، فيتو

تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة طه

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: كأنه قال: يا رب أنا سأنفّذ أوامرك؛ لكني لا أريد أنْ أُقبل على هذه المهمة وأنا منقبض الصدر منْ ناحيتها؛ لأن انقباضَ الصدر من الشيء يُهدِر الطاقة ويُبدِّدها، ويعين الأحداث على النفس، لذلك دعا موسى بهذا الدعاء: {رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي} [طه: 25]، ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعبة التي تحتاج إلى مجهود يناسبها، ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب الذي ذُكِرت.



دعاء نبي الله موسى

وأوضح الشيخ الشعراوي: لأن شَرْح الصدر في هذه المسألة لا يكفي، فشَرْح الصدر من جهة الفاعل، وقد يجد من القليل لَدَدًا شديدًا وعنادًا؛ لذلك قال بعدها: {وَيَسِّرْ لي أَمْرِي} [طه: 26]، فلا أجد لَدَدًا وطغيانًا من فرعون، فتيسير الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل.



وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى

وتابع الشعراوي: لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان مُنطلِق بالكلام، وكان موسى عليه السلام لديه رُتَّة أو حُبْسَة في لسانه، فلا ينطلق في الكلام، وكانت هذه الرُّتَّة أيضًا في لسان الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا سمع الحسين يضحك، ويقول: (ورثها عن عمه موسى)، وتلحظ دِقَّة التعبير في قوله: {مِّن لِّسَانِي} [طه: 27]، ولم يقل: احلل عقدة لساني.

واختتم: فقد يُفهم منها أنه مُتمرِّد على قَدَر الله من حُبسة لسانه، إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزءٍ من لسانه، يمَكِّنه من القيام بمهمته في التبليغ، هذه هي العِلّة في طلبه، ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان. والفقه هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه.

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