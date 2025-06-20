آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.



السيدة “أم كلثوم”.. شقيقة يحيى الشبيه وسـيدة العابدات

هي السيدة الصالحة الراجحة الشريفة أم كلثوم بنت القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق، وهي أخت السيد يحيى الشبيه بالنبي، وأخت فاطمة العيناء.

"أم كلثوم"

يحظى اسم "أم كلثوم" (ويعنى فى اللغة الفتاة متوردة الخد) بمكانة خاصة وتقدير معتبر فى التاريخ الإسلامى بصفة عامة وتاريخ آل البيت بصفة خاصة، وذلك بعد أن اختاره النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، بنفسه ليُطلقه على ابنته الثالثة، التى رزقها الله بها من خديجة بعد شقيقتيها "زينب" و"رُقيّة".

وكانت أم كلثوم بنت سيدنا رسول الله قد ولدت قبل بعثته بست سنوات، وتزوجت من ابن عمها "عُتيبة" بن أبى لهب، فلما بُعث النبى وجاهر بدعوته طلقها عُتيبة، وهاجرت مع أبيها إلى المدينة المنورة، ولما ماتت شقيقتها "رُقيّة" زوجة عثمان بن عفان يوم معركة بدر، زوجه النبى من أم كلثوم، وعاشت مع "ذى النورين" نحو سبع سنوات ولم تنجب منه، وسرعان ما رحلت وعمرها لم يتجاوز 27 عاما، وبكى النبى لفراقها وكفّنها فى عباءته ودفنها فى البقيع.

كلثومات آل البيت

وتبركًا بأم كلثوم بنت سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، تعددت "الكلثومات" فى أهل البيت، ولعل أشهرهن أم كلثوم بنت الإمام علي، كرَّم الله وجهه، والتى كان عمر بن الخطاب أول أزواجها، وأنجبت له "زيد" و"رُقيّة"، ولما استشهد عمر تزوجت من ثلاثة من أبناء عمها جعفر بن أبى طالب، هم على الترتيب: عون ومحمد وعبدالله، استشهدوا جميعا، فكانت أرملة الشهداء.

وهناك كذلك أم كلثوم بنت الفضل بن العباس عم سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من زوجات الإمام الحسن بن علي.

ورزق الله مصر بواحدة من "كلثومات" آل بيت النبي، وهي أم كلثوم بنت القاسم الطيب، بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، بن على زين العابدين، بن الإمام الحسين، أى أنها من الفرع الحسينى فى آل البيت، ومن فرط عشق المصريين لها فإنهم دللوها فاشتهرت بينهم باسم "السيدة كلثم"، وأحيانا "كلثوم".

سيدة العابدات

أم كلثوم دفينة مصر وصاحبة المقام هى الحسيبة النسيبة بنت القاسم الطيب وشقيقة يحيى الشبيه وفاطمة العيناء، حُسينية من أحفاد سيد الشهداء، عُرفت بالزهد والصلاح والتقوى، حتى لقبت بـ"سيدة العابدات".

وذاع صيتها فى زمانها حتى أن أسرتها نُسبت إليها، فيقال لهم "الكلثوميين"، وقصد المصريون مقامها تبركا بابنة آل البيت، أو على حد وصف المقريزى لمشهدها: "من المشاهد التى يتبرك الناس بزيارتها".

تشرفت أرض مصر بالسيدة "كلثم"، وكان الشرف مضاعفا بوجود أسرتها: والدها ووالدتها وأخويها وأختها، ومشاهدهم فى تلك البقعة المباركة التى تقع بين مسجدى الإمامين الشافعى والليث بن سعد.

قدومها إلى مصر

ويروي المؤرخون الثقات أن هذه الأسرة الحسيبة الشريفة جاءت إلى مصر فى زمن حاكمها أحمد بن طولون (مؤسس الدولة الطولونية وحاكمها الأول بين 868 / 884 ميلادية)، فقد سمع ابن طولون عن كرامات وبركات "يحيى بن القاسم، الذى اشتهر بلقب "الشبيه" لشدة شبهه بجده النبى صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه يستقدمه إلى مصر.

وعاشت تلك الأسرة الطاهرة فى مصر محاطة بمحبة المصريين، واختارتها وطنا ومراقد، ومشهدهم معروف ومعلوم، ومشهور بإجابة الدعاء، وكانت وفاة يحيى الشبيه يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 261هـ، ودفن بجواره أخيه عبدالله بن القاسم الطيب، وكذلك أمهما السيدة زوجة القاسم، وكانت من العابدات الزاهدات ومذكورة فى طبقات الأشراف، ومعهم السيد يحيى بن الحسن الأنور شقيق السيدة نفيسة، رضى الله عنها.

وتنتسب السيدة "كلثم" إلى تلك الأسرة الشريفة الكريمة من نسل الحسين، ورغم ما تتمتع به من مكانة وفضل إلا أن المعلومات عنها شحيحة، لا تروى ظمأ المحبين وشغفهم بسيرة تلك السيدة التى يقصدون مقامها للتبرك والدعاء.



تزوجت فى مصر وأنجبت عددا من الأولاد، أما زوجها فهو من أبناء عمومتها، السيد موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم، وأما أولادها فلا يُعرف عددهم ولا أسماؤهم، والإشارة الوحيدة أن ابنها الأكبر اسمه "جعفر" وبه تُكنى، فتجد من يسميها " أم جعفر".

وفاة أبنائها جميعا

وقدر الله عليها موت كل أولادها فى حياتها، فلم يخلف أحد منهم ذرية، ويقال إن بعض أولادها مدفون معها فى ضريحها.

كانت من الزاهدات العابدات، الصالحات الراجحات، وكانت صوامة قوامة، لا تلتفت لأهل الدنيا، وقبرها يستجاب فيه الدعاء.

حجت ثلاثين حجة إلى بيت الله الحرام سيرا على الأقدام، وكان لها قدم صدق حتى أطلقوا عليها سيدة العابدات.

والمدهش أن المؤرخين الذين كتبوا عن السيدة كلثم ساقوا مبررا عجيبا عن الأسباب التى دعتهم إلى هذا الاقتضاب فى تناول سيرتها بذلك الإيجاز الشديد والمخل، فقالوا "إن شهرتها تغنى عن الإطناب فى مناقبها"، بما يعنى أنها حازت شهرة ومكانة يعرفها ويقدرها أهل زمانها بما يغنيهم عن ترديدها أو تسجيلها فى كتبهم!

المشهد المبارك

وربما كان مشهدها هو الدليل الأهم الباقى من سيرتها وأثرها، وسنحاول هنا أن نلخص تاريخه اعتمادا على مرجعين مهمين هما: الجزء الثانى من موسوعة "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون" للدكتورة سعاد ماهر، و"التراث المعمارى الفاطمى والأيوبى فى مصر" للدكتور محمود درويش.

ضريح أم كلثوم بنت القاسم الطيب، سيدة العابدات، رضي الله عنها، فيتو



ولا يوجد تاريخ محدد لوفاة السيدة كلثم، والراجح أنها انتقلت إلى رحاب الله بعد سنوات غير بعيدة من رحيل والدها القاسم الطيب فى العام 261 هجرية، ودُفنت فى مقبرة بسيطة بجوار أسرتها.

وقد أنشئ ضريحها فى زمن الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله فى سنة 516 هجرية على أرجح الأقوال، حيث كلف وزيره المأمون البطائحى بتجديد وترميم المشاهد التسعة الواقعة بين جبل المقطم والقرافة، وأولها مشهد السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة كلثم، على أن يوضع على كل مشهد منها لوح من الرخام عليه اسم صاحب الضريح وتاريخ تجديده.

ويتألف المشهد من حجرة بسيطة مغطاه بسقف خشبى يتوسطها الضريح، ويعلو المحراب الرئيسى "طاقية" على شكل محارة تعتبر الاولى من نوعها فى مصر، وتشمل إلى جانب الضريح مساحة مستطيلة يتوسطها أربعة أعمدة يعلوها كمر خشبى يحمل السقف المبنى حديثا، ويتوسط هذه الأعمدة مقصورة خشبية تحيط بالتركيبة التى تعلو قبرها.

والمحراب مجوف من الحجر المنحوت وبه زخارف حجرية منحوتة أيضا، وعلى يسار هذا المحراب محرابان صغيران خاليان من الزخارف، كما زخرف بتجويفه شريط عريض من الزخارف الهندسية البارزة على الجص، تشكل قوامها - أربعة نجوم ذات ثمانِي رؤوس، وبداخل كل نجمة من النجمات الأربعة يوجد اسم (على)، ويتبيّن المحراب الرئيسى؛ وهو عبارة عن حنية مجوفة (نصف دائرية) وعميقة من الجص، اتساعها (69سم) وعمقها (50سم) وارتفاعها (2.32م)، والقطاع الأوسط من زخرفة حنية المحراب من الأسفل بها شريط من الزخرفة الجصية, وتتكون من أشرطة متداخلة تم تركيبها كحبيبات زخرفية, وتجرى رأسيًا وأفقيًا بحيث تتقاطع مع بعضها البعض بزوايا معينة برؤية هندسية وإبداع زخرفى نادر، ومقسم إلى أربع مناطق بينها صفوف من المربعات.



ويوجد شاهد مثبت على الجدران فى موضع رأسى تحته مباشرة شاهد أخر مثبت أفقيا، وعلى الشاهد الأول تعريف بصاحبة المقام.

وكانت "قيتو" قد زارت هذا المشهد المبارك، في رمضان 2023م، وسجلت تلك الزيارة بالصورة وفيديو توثيقي.. ونبهت إلى أنه مع تقادم الزمن ضرب الإهمال هذا المقام الطاهر للسيدة كلثم، فكاد أن يندثر، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة تجديده وإعماره بما يتناسب مع مكانة "سيدة العابدات".



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