الخميس 19 يونيو 2025
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دين ودنيا

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

مرقد السيد يحيى الشبيه،
مرقد السيد يحيى الشبيه، وأمه، وأخيه، فيتو

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى  ...   بمقام خير الخلقِ مولانا النبي
ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

 

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".
وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.
وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".
في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.


يحيى الشبيه، رضي الله عنه

نسبه

هو السيد يحيى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين؛ فهو شقيق السيدة "فاطمة العيناء" بنت القاسم.
لقب بالشبيه بالنبي؛ لأنه كان يُشْبِهُ جده المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، صورة وسمتًا، وجلالًا ووقارًا وكرمًا وشجاعة.

ضريح السيد يحيى بن القاسم، فيتو
ضريح السيد يحيى بن القاسم، فيتو

وجاءت تسميته بالشبيه لأنه كان شديد الشبه بجده النبى صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث الشكل والصفات، وكان له خاتمٌ بين كتفيه كخاتم النبوة، فإذا رآه الناس علت أصواتهم بالتكبير وبالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم.
كما لقبه الناس بـ"الديباج" لحسن بشرته والديباج نوع من الثياب الحريرى الفارسى الصنع.

شهرته وتشريفه مصر

ذاع صيت الشبيه فى الأقطار الإسلامية حتى سما قدره ووصل ذكره إلى حاكم مصر آنذاك أحمد بن طولون.. وكان ابن طولون فى ذلك الوقت يحاول الاستقلال عن البيت العباسى مع بقاء السلطة الإسمية فقط، وهى مسألة ليست بالهينة، فقد جلبت عليه العديد من المصادمات مع العلماء، مثل قاضيه بكار بن قتيبة، والذى رفض لعن الموفق بالله ولى عهد الخليفة العباسى المعتمد على الله، والذى كان يمتلك السلطة الفعلية فى البلاد، فيما كان الخليفة مغلوبا على أمره.
كما كان تصادم ابن طولون مع الشيخ أبى الحسن الزاهد بنان بن محمد بن حمدان بن سعد.

مقام السيد يحيى الشبيه، فيتو
مقام السيد يحيى الشبيه، فيتو

وكان السجن مآل الشيخين؛ حيث صارت شرعية الحكم وإسباغ مركزه المنعة والقوة من المسائل المؤرقة لابن طولون؛ مما جعله يتوجس من كل من حوله، وينشر عيونه وجواسيسه فى كل مكان يحصون على اتباعه وكبار رجال دولته أنفسهم إلى الحد الذى جعله يتلصص حتى على كاتبه أحمد بن محمد الواسطي، الذي كان يعتبره أقرب أتباعه إليه، وكان له بمثابة الابن يضربه بيده ليعلمه كأبنائه فعيَّن له من يراقبه، وينقل إليه أخباره من خاصة خدمه الأوفياء.
وكان تقرب ابن طولون من المتصوفة بمثابة الملاذ الآمن الذى يمنحه شرعية الحكم بيسر وسهولة، ويرفع مكانته فى عيون العامة بحكم ما لهؤلاء من حب واحترام، وأحيانا صلة قرابة بآل البيت تجعلهم موضع احترام الناس وتوقيره.
لذلك سارع ابن طولون لاستقدام السيد يحيى الشبيه من الحجاز والحفاوة به، فكان دخوله مصر عيدا ويوما مشهودا أحاطه ابن طولون بكل مظاهر الحفاوة والترحاب.

مرقد السيد يحيى، وطائفة من آل البيت النبوي، فيتو
مرقد السيد يحيى، وطائفة من آل البيت النبوي، فيتو

وفاته وضريحه

أيضا، كانت بركات الشيخ الجليل وصلاحه وطيب نسبه مدعاة لحب المصريين له وتوقيرهم له، فلما انتقل إلى بارئه دُفن بمشهده الحالى فى شارع الإمام الليث بجبانة الإمام الشافعى بمصر القديمة.
وقد دفن معه أخوه عبد الله بن القاسم وطائفة من الأشراف.
وبجوار مرقد السيد يحيى الشبيه يوجد قبر أمه السيدة آمنة بنت سيدى موسى الكاظم وأشقائه وجماعة من آل البيت النبوى.

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وفي وقت لاحق، أقيم الضريح للشيخ يحيى الشبيه وأسرته متضمنا أكبر قبة على الطراز الفاطمي، وهى من القباب المضلعة المميزة لهذا العصر، وذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور، وهو أيضا صاحب مسجد الفكهانى أو مسجد الأفخر الواقع بشارع المعز لدين الله.
 

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