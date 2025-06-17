آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

ذرية الإمام جعفر الصادق، رضي الله عنهم

الإمام جعفر الصادق، هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، إمام من أئمة المسلمين، وعالم جليل، وعابد فاضل من ذرية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم.

وله مكانة جليلة عظيمة لدى جميع المسلمين. لُقِبَ بالصادق لأنه لم يُعرف عنه الكذب.

وكان يلقب بـ"الفاضل"، و"الطاهر"، إلى جانب تلقيبه بـ"الصادق"، وجده لأمه، هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

عند الشيعة

والإمام جعفر الصادق، هو الإمام الرابع من الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية والجعفرية.

ويعتبر الإمام السادس لدى الشيعة الإمامية الإثنا عشرية والخامس عند الإسماعيلية، وينسب إليه انتشار مدرستهم الفقهية والكلامية.

بينما يرى أهل السنة والجماعة أن علم الإمام جعفر ومدرسته أساسٌ لكل طوائف المسلمين دون القول بإمامته.

وروى عنه كثير من كتَّاب الحديث السنة والشيعة على حدٍ سواء، واستطاع أن يؤسس في عصره مدرسة فقهية، فتتلمذ على يده العديد من العلماء.

مولده ونشأته

وُلد الإمام جعفر الصادق في المدينة المنورة يوم 24 أبريل سنة 702م، الموافق 17 ربيع الأول سنة 80 هـ، وهي سنة "سيل الجحاف" الذي ذهب بالحجاج من مكة.

تقول بعض المصادر: إن ولادته كانت يوم الجمعة عند طلوع الشمس، وقيل أيضًا يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 83 هـ، وقالوا سنة 86 هـ.

تتلمذ الصادق على يد والده محمد الباقر (الذي لقب بالباقر لبقره العلم ومعرفته بخفاياه)، وقد بلغ الصادق في العلم مبلغًا كبيرًا.

تلاميذ الإمام

كان جعفر الصادق أحد أبرز العلّامات في عصره، فإلى جانب علومه الدينيَّة، كان عالمًا فذًّا في ميادين علوم دنيويَّة عديدة، مثل: الرياضيَّات، والفلسفة، وعلم الفلك، والخيمياء والكيمياء، وغيرها.

وقد حضر مجالسه العديد من أبرز علماء عصره وتتلمذوا على يده، ومن هؤلاء أشهر كيميائي عند المسلمين أبو موسى جابر بن حيَّان المُلقب بأبي الكيمياء.

ضريح أبناء وأحفاد الإمام جعفر الصادق، فيتو



كما حضر مجالسه وتلقّى من علومه اثنان من كبار الأئمة الأربعة، وهما أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، ونقل الأخير 12 حديثًا عن جعفر الصادق في مؤلفه الشهير "الموطأ"، بالإضافة إلى واصل بن عطاء مؤسس مذهب المعتزلة.

وفاة الإمام جعفر الصادق

توفي، رضي الله عنه، بالمدينة المنورة مساء يوم 25 شوال سنة 148هـ، 765م، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة، وترك ذرية كثيرة طيبة صالحة، منهم: الإمام موسى الكاظم، والسيدة عائشة دفينة مصر، ومحمد المأمون، والعباسي، وعبد الله، وعلي، وإسحاق المؤتمن زوج السيدة نفيسة الصغرى بنت الحسن الأنور، وإسماعيل، والقاسم.

ولبعض هؤلاء السادة ذرية طيبة مباركة، آوى إلى مصر الآمنة؛ لتفادي اضطهاد العباسيين وغيرهم.

ذرية الإمام الصادق

تزوَّج الصادق من نساءٍ عديدات، منهنّ: فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان أبوها ابن عم زين العابدين، ومنهن: حميدة البربريَّة والدة الإمام موسى الكاظم، وكان له عشرة أولاد، وقيل أحد عشر ولدًا، سبعة من الذكور وأربع إناث، فأما الذكور فهم:

إسماعيل: وإليه ينسب المذهب الإسماعيلي، وعبد الله، وموسى الكاظم، وإسحاق، ومحمد، وعلي المعروف بالعريضي، والعبَّاس.

وأما الإناث فهن: فاطمة، وأسماء، وفاطمة الصغرى، وأم فروة.

ضريح باسم الإمام والمدفون أبناؤه وأحفاده

قرب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بحي الصناديقية، وفي مواجهة الأزهر الشريف بسوق العطور والبخور، توجد زاوية صغيرة وبها مقام في ركن من أركانها، وعلى باب المقام مكتوب: (هذا مقام إمام الأئمة سيدي جعفر الصادق بن سيدنا محمد الباقر ابن مولانا وسيدنا علي زين العابدين بن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين".

يطلق الأهالي على الضريح تجاوزًا اسم "جعفر الصادق"، وهي تسمية خاطئة، كما يقول الدكتور فهمي عبد العليم رئيس قطاع الآثار الإسلامية للمجلس الأعلى للآثار سابقا؛ لأن الإمام جعفر الصادق دفن في البقيع بالمدينة المنورة، وتوجد لوحة تأسيسية على بوابة الضريح تشير إلى أن المدفون في المكان من ذرية جعفر الصادق، واللوحة مكتوبة بالخط الكوفي، ولا توجد أيُّ مصادر تاريخية تحدد صاحب الضريح بدقة، ولكن الصلة بـ"جعفر الصادق" موثَّقَة ومؤكدة.

ويكشف علي باشا مبارك في "الخطط التوفيقية"، حقيقة الضريح، فيقول: "بجوار بيت الأمير محمود بيك العطار سر تجار مصر سابقًا، ضريح يعرف بضريح جعفر الصادق، ويُعمل له مولد كل سنة وللناس فيه اعتقاد كبير، وليس هذا جعفر الصادق بن الإمام علي، كرم الله وجهه، كما تزعم العامة".

ويؤيد ذلك المقريزي في خططه.

والمعروف أن السيد جعفر الصادق توفي ودُفِن في المدينة المنورة مع أبيه وجده وعم جده.

فهذا الضريح على الأرجح هو مرقد عدد من أبنائه وأحفاده.



المكان عبارة عن منزل عتيق، يتكون من دورين، المدخل عبارة عن رَدْهَةٍ صغيرة جدًّا، تدفعك إلى داخل المقام الذي يبدو ضيقًا للغاية، وفي الدور العلوي توجد دورة مياه، ويحتاج هذا الطابق إلى ترميم عاجل، وكان في الماضي كُتَّابا لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال.

وتشير حجج الأوقاف التي يتداولها الأهالي إلى أن ضريح ذرية جعفر الصادق، كان تحت نظارة الخديو إسماعيل، وهو ما يدل على شدة الاهتمام بالمكان والعناية به..



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