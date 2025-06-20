إجلاء 8190 إسرائيليا من منازلهم منذ بداية الحرب مع ‎إيران

أكد صندوق التعويضات الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 30,735 ألف طلب قدم منذ بداية الحرب مع ‎إيران.

وقال صندوق التعويضات الإسرائيلي: “تم إجلاء 8190 شخصا من منازلهم منذ بداية الحرب مع ‎إيران، 3 آلاف منهم أمس”.

وتابع صندوق التعويضات الإسرائيلي: “25,040 ألف من شكاوى التعويض متعلقة بأضرار لحقت بالمباني.. 2623 متعلقة بأضرار لحقت بالمركبات.. 3006 متعلقة بأضرار لحقت بالمعدات”.

إيران حولت إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب

في سياق متصل، قال الحرس الثوري الإيراني، إن إيران حولت إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب ردا على الهجوم الإسرائيلي.

وأكد الحرس الثوري -في بيان اليوم الجمعة - أوردته وكالة "مهر" الإيرانية " أن الضربات الإيرانية الدقيقة أصابت بنجاح مواقع عسكرية إسرائيلية، تضم أنظمة صاروخية ودفاعات جوية وسط تجمعات سكنية".

الموجة الخامسة عشرة من الضربات الإيرانية

وأشار إلى أن إيران حثت في وقت سابق جميع الإسرائيليين على مغادرة الأراضي المحتلة، وحذرت من أنه لن يكون هناك مكان آمن لأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية غير فعالة والأجواء الإسرائيلية مفتوحة تماما للضربات الإيرانية، موضحة أن الحياة توقفت في الأراضي المحتلة حيث يعيش الإسرائيليون في ملاجئ تحت الأرض، ويدفع العديد منهم مبالغ طائلة للمهربين لنقلهم إلى اليونان وقبرص بالقوارب". وأكد مسؤولون إيرانيون أن المهمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا.

وتم تنفيذ الموجة الخامسة عشرة من الضربات الإيرانية الليلة الماضية، وذكر الحرس الثوري أنه تم خلالها إطلاق صواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة.

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