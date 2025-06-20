أسباب نزيف الأنف عند الأطفال فى الصيف وطرق التعامل معه

نزيف الدم عند الأطفال، نزيف الأنف من الإصابات الشائعة الحدوث بين الأطفال خاصة فى فصل الصيف حيث ارتفاع درجات حرارة الطقس ما يؤثر على صحة الأطفال.

ونزيف الدم عند الأطفال، قد يبدو أنه أمر عادى وغير مقلق، ولكن فى الحقيقة يجب الانتباه له وسرعة علاجه حتى لا يتطور الأمر لحدث مقلق.

أسباب نزيف الأنف عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نزيف الأنف عند الأطفال من الإصابات المنتشرة بين الصغار فى فصل الصيف، وذلك لأن الحر الشديد وجفاف الجو يؤثرون على بطانة الأنف، خاصة عند الأطفال، وذلك لأن الأنف من الداخل بها شعيرات دموية رفيعة جدا، وعندما يكون الجو جافا وحارا، تتأثر هذه الشعيرات الدموية بسهولة وهذا قد يسبب نزيفا، كما أن بعض الأطفال يكون لديهم عادة وهى فرك الأنف كثيرا، ما يزيد من فرصة النزيف.

طرق التعامل مع نزيف الأنف عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أنه عند حدوث نزيف الأنف عند الأطفال، على الأمهات ألا تقلق أما الطفل وتتجلى بالهدوء حتى لا يتوتر الطفل، يجب أن يجلس الطفل بشكل جيد ويميل رأسه للأمام حتى لا يعود الدم إلى الحلق، واضغطي بيدك على الجزء الطري من الأنف (وليست العظمة) لمدة 10 دقائق متواصلة، ويمكن وضع كمادات مياة باردة على أنف الطفل أو على جبهته ما يساعد على توقف النزيف، عند توقف النزيف يجب الطلب من الطفل ألا يترشح كثيرا “ينف”، وألا يجهل إصبعه مرة أخرى داخل انفه.

نزيف الدم عند الأطفال

نصائح لتفادى نزيف الأنف عند الأطفال

وتابع، أنه لتفادى نزيف الأنف عند الأطفال فى الصيف، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

حافظي على رطوبة أنف الطفل، ويمكن ترطيب الأنف من خلال نقط محلول ملحي أو فازلين طبي خفيف داخل فتحة الأنف وتوضع باليد أو بعود أذن.

شرب الطفل الماء طوال اليوم، حتى لا يجف جسده.

إذا كان الطفل ينام في تكييف أو المروحة، يجب أن تكون الغرفة بها رطوبة قليلا (ويمكن طبق مياه في الغرفة يساعد).

تعويد الطفل على عدم إدخال إصبعه داخل أنفه، ولو مصاب بالحساسية أو انسداد، يجب عرضه على الطبيب.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن لو نزيف عند الأطفال يتكرر أكثر من مرة في الأسبوع، أو لو بستمر نزيف الأنف أكثر من 15 دقيقة بدون، أو لو الطفل يشكو من دوخة، ضعف، أو لونه يصفر، يجب عرضه سريعا على الطبيب المختص لمعرفة السبب وسرعة العلاج حفاظا على الصحة.

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