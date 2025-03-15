5 طرق فورية لإيقاف نزيف الأنف في المنزل

قد يكون نزيف الأنف، تجربة مقلقة، خاصةً عندما يحدث بشكل مفاجئ. ومع ذلك، فهو حالة شائعة تحدث نتيجة تهيج أو جفاف الأوعية الدموية الدقيقة في بطانة الأنف.

أسباب نزيف الأنف

هناك العديد من الأسباب المحتملة لنزيف الأنف، ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: أسباب موضعية وأسباب جهازية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب موضعية

جفاف الأنف: الهواء الجاف، خاصة في فصل الشتاء أو في المناخات الجافة، يمكن أن يجفف بطانة الأنف، مما يجعلها متشققة وعرضة للنزيف.

نخر الأنف: يمكن أن يؤدي نخر الأنف إلى تهيج الأوعية الدموية وتمزيقها.

إصابة الأنف: يمكن أن تؤدي ضربة على الأنف أو إصابة أخرى إلى تلف الأوعية الدموية ونزيفها.

التهاب الأنف والجيوب الأنفية: يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تهيج الأوعية الدموية وزيادة خطر النزيف.

استخدام بخاخات الأنف: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان إلى جفاف الأنف وتهيجه.

انحراف الحاجز الأنفي: يمكن أن يزيد انحراف الحاجز الأنفي من خطر نزيف الأنف.

وجود جسم غريب في الأنف: خاصة عند الأطفال.

أسباب جهازية

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية في الأنف، مما يجعلها أكثر عرضة للنزيف.

اضطرابات النزيف: يمكن أن تزيد بعض اضطرابات النزيف، مثل الهيموفيليا ومرض فون ويلبراند، من خطر نزيف الأنف.

تناول الأدوية المضادة للتخثر: يمكن أن تزيد الأدوية المضادة للتخثر، مثل الوارفارين والأسبرين، من خطر نزيف الأنف.

الحساسية: يمكن أن تسبب الحساسية التهابًا في الأنف، مما يزيد من خطر النزيف.

أورام الأنف: في حالات نادرة، يمكن أن يكون نزيف الأنف علامة على وجود ورم في الأنف.

الحمل: التغيرات الهرمونية وزيادة حجم

طرق فورية لإيقاف نزيف الأنف

الهدوء والسيطرة على الذعر

الذعر يرفع ضغط الدم ويزيد من تدفق الدم، مما يزيد الأمر سوءًا.

خذ أنفاسًا عميقة وحاول الاسترخاء.

الجلوس بشكل مستقيم والانحناء للأمام

حافظ على رأسك أعلى من مستوى قلبك لمنع الدم من النزول إلى الحلق.

انحنِ للأمام لتجنب ابتلاع الدم، الذي قد يسبب الغثيان.

الضغط على الأنف

ستخدم إبهامك وسبابتك للضغط على الجزء اللين من أنفك، أسفل الجزء العظمي مباشرةً.

اضغط بقوة لمدة 10-15 دقيقة متواصلة.

يمكنك وضع كمادة ثلج على جسر أنفك لتضييق الأوعية الدموية.

الانتظار وعدم الاستعجال

لا ترفع الضغط قبل مرور 10-15 دقيقة، حتى لو بدا أن النزيف قد توقف.

رفع الضغط مبكرًا قد يؤدي إلى استئناف النزيف.

استخدام بخاخ الأنف (إذا لزم الأمر)

إذا استمر النزيف، يمكن استخدام بخاخ مزيل للاحتقان لتضييق الأوعية الدموية.

استخدمه بحذر ووفقًا للتعليمات، حيث أن الاستخدام المفرط قد يزيد من خطر النزيف.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

استمرار النزيف لأكثر من 20 دقيقة.

تدفق الدم إلى الحلق وصعوبة البلع.

النزيف المصحوب بدوار أو ألم في الصدر أو ارتفاع ضغط الدم.

حدوث النزيف بعد إصابة في الرأس أو الوجه.

وجود اضطراب نزيف أو تناول أدوية مميعة للدم.

نصائح وقائية لتجنب نزيف الأنف

الحفاظ على رطوبة الأنف

استخدام محلول ملحي أو مرطب هواء، خاصةً في فصل الشتاء.

تجنب الهواء الجاف والتدفئة المركزية.

تجنب نفخ الأنف بقوة

نفخ الأنف بلطف لتجنب تهيج الأوعية الدموية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

تجنب نقر الأنف

خاصةً لدى الأطفال، حيث يمكن أن يؤدي إلى تهيج الأوعية الدموية.

حماية الأنف من المهيجات

تجنب الدخان والمواد الكيميائية القوية.

استخدام قناع واقٍ عند التعرض للمهيجات.

السيطرة على الحساسية

استخدام مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية حسب الحاجة.

تجنب الإفراط في استخدام مزيلات احتقان الأنف

الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى جفاف وتهيج الأنف.

يعد نزيف الأنف الأمامي هو الأكثر شيوعًا، ويحدث في الجزء الأمامي من الأنف، كما أن نزيف الأنف الخلفي برغم كونه أقل شيوعًا غهو الأكثر خطورة، ويحدث في الجزء الخلفي من الأنف.

قد يكون نزيف الأنف المتكرر علامة على حالة طبية أساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات النزيف.

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