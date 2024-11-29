كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على نزيف الأنف، وما هي أعراضه الأخرى؟

يصاب الشخص بنزيف أنفي أكثر إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لخفض مستويات ضغط الدم، وهناك طرق بسيطة في المنزل لعلاج نزيف الأنف.

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم أحيانًا اسم القاتل الصامت لأنه غالبًا لا يسبب أي أعراض ملحوظة، ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن ارتفاع ضغط الدم المزمن، يزيد من خطر الإصابة بنزيف الأنف، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ارتفاع ضغط الدم ونزيف الأنف

أظهرت العديد من الدراسات على مر السنين أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر لنزيف الأنف ويرتبط بشكل مباشر بهذه الحالة.

وأجريت دراسة سكانية على أشخاص مصابين بارتفاع ضغط الدم ومن غير المصابين به، ووجدت أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف بمقدار 1.47 مرة من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

واستخدم الباحثون بيانات من هيئة التأمين الصحي الوطنية الكورية لفحص خطر نزيف الأنف لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومقارنتهم بالأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم لدراسة المعدلات المقارنة وشدّة نزيف الأنف.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم سيكون لديهم حاجة أكبر للدخول إلى المستشفى بسبب نزيف الأنف، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويشير الباحثون إلى احتمال أن تكون الأوعية الدموية في الأنف أكثر عرضة للتلف وأكثر عرضة للنزيف بمرور الوقت، حيث أشارت أحد الدراسات إلى وجود تغييرات في الأوعية الأنفية التي لوحظت لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ونزيف الأنف.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الأخرى

بصرف النظر عن ارتفاع خطر الإصابة بنزيف الأنف، قد يعاني الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أيضًا من أعراض أخرى تشمل:

الصداع

القلق الشديد

الدوخة

ضيق التنفس

ألم الصدر

الارتباك

الغثيان

القيء

هل يمكن أن تسبب حالة أخرى نزيف الأنف المتكرر؟

ارتفاع ضغط الدم شائع، ولكن قد يعاني الشخص من نزيف الأنف لأسباب غير ذات صلة، وقد تشمل هذه الأسباب:

التعرض للهواء الجاف

العبث بأنفك

تلف الأنف أو الأوعية الأنفية

أسباب متعلقة بالكحول

بخاخات الأنف

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين

حالات طبية أخرى، مثل السرطان أو الهيموفيليا

أدوية تسييل الدم

قد ينتج عن استخدام المخدرات غير المشروعة مثل الكوكايين حدوث نزيف في الأنف وارتفاع ضغط الدم معًا.

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