أستاذ طب الأسنان: 4 أعراض خطرة تنذر بضرورة حشو العصب

قال الدكتور محمد عبد الرحمن الشريف، استشاري وأستاذ علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن التكنولوجيا الرقمية أحدثت نقلة نوعية في مجال علاج جذور الأسنان، وجعلت الإجراءات الطبية أكثر راحة ودقة، وأقل ألمًا للمريض، مقارنة بالأساليب التقليدية.

علاج جذور الأسنان

وأضاف: أن علاج جذور الأسنان أو ما يُعرف بـ"حشو العصب"، من أدق الإجراءات الطبية التي تتطلب مزيجًا من المهارة، والعلم، والتكنولوجيا الحديثة.

أعراض تنذر بحشو العصب

ولفت خلال لقائه ببرنامج "أنا والناس" تقديم مروة مطر على قناة "النهار"، إلى أن هناك أعراض تُنذر بضرورة حشو العصب وتستدعي التدخل الطبي الفوري لحشو العصب، أبرزها استمرار الألم حتى بعد زوال السبب، ألم متزايد ليلًا، وجع عند شرب السوائل الساخنة أو الباردة، ألم عند لمس السن.

وأكد أن هذه الأعراض تشير إلى وصول الالتهاب إلى العصب، مما يستلزم علاجًا عاجلًا لتفادي المضاعفات.

التدخل المبكر يوفر الوقت والتكلفة

وأوضح الشريف أن التدخل المبكر في علاج جذور الأسنان يجعل الإجراء أكثر بساطة وأطول عمرًا وأقل تكلفة، مقارنة بالتأخر في العلاج.

ولفت إلى وجود مراكز متخصصة أصبحت تعتمد على أحدث الأجهزة مثل الإسكانر الرقمي والمايكروسكوب، ما أتاح التخلي عن الطرق التقليدية لأخذ المقاسات، واستبدالها بأنظمة رقمية دقيقة توفر الوقت والجهد وتُرسل البيانات مباشرة للمعامل.

نهاية رهبة طبيب الأسنان بفضل التكنولوجيا

وأشار إلى أن الخوف من زيارة طبيب الأسنان أصبح من الماضي، مؤكدًا أن التقنيات الحديثة في التخدير ونُظم إعطاء البنج بدون ألم ساعدت في تحسين تجربة المرضى والتقليل من قلقهم، كما ساهم استخدام أجهزة "الروتاري" بدلًا من الأدوات اليدوية التقليدية، في تنظيف القنوات الجذرية بكفاءة وسرعة، بل وأصبح بالإمكان الانتهاء من علاج العصب في جلسة واحدة في بعض الحالات.

التكامل بين العلم والتطبيق هو مفتاح التميز

واختتم الدكتور محمد الشريف تصريحاته بالتأكيد على أن التميز في مجال علاج جذور الأسنان يعتمد على ثلاثة عناصر: العلم، المهارة، والتكنولوجيا.

وقال: "لا يمكن الاعتماد على المهارة اليدوية فقط، بل يجب على الطبيب أن يكون دائم الاطلاع على الأبحاث والتقنيات الحديثة، فالمجال يتطور باستمرار".

كما شدد على دور طبيب الأسنان في التثقيف المجتمعي، مشيرًا إلى أن توعية الناس تمثل جزءًا أساسيًّا من رسالته، إلى جانب التشخيص والعلاج.

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