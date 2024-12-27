أسباب وطرق علاج نزيف الأنف بالمنزل، ومتى يدل على حالة صحية خطيرة؟

نزيف الأنف شائع بسبب وضع الأنف وكثافة الأوعية الدموية العالية فيه، ومعظمها ليست خطيرة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يشير نزيف الأنف إلى حالة كامنة أكثر شدة، مثل سرطان الدم.

الصدمة الموضعية هي السبب الأكثر شيوعًا لـنزيف الأنف، ومع ذلك، يمكن أن تسبب الأجسام الغريبة، والتهابات الأنف أو الجيوب الأنفية، واستنشاق الهواء الجاف لفترة طويلة أيضًا.

نزيف الأنف، ليس سببًا للقلق عادةً، ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن يهدد الحياة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو نزيف الأنف؟

نزيف الأنف هو فقدان الدم من الأنسجة داخل أنف الشخص، وهذا أمر شائع ونادرًا ما يكون سببًا للقلق، فالأنف مليء بالأوعية الدموية، ولهذا السبب حتى الإصابات البسيطة في الوجه يمكن أن تسبب نزيف الأنف، وقد يحدث نزيف الأنف أيضًا دون تأثير خارجي، وتظهر هذه الأعراض تلقائيًا ولكنها غالبًا ما تكون نتيجة لعوامل غير مرئية.

على سبيل المثال، عندما يجف الغشاء المخاطي - وهو نسيج يفرز المخاط داخل الأنف - أو يتقشر أو يتشقق، فسيؤدي ذلك إلى حدوث نزيف.

نزيف الأنف شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر، وكذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف، ومضادات التخثر هي أدوية تعمل على تسييل الدم، مثل الأسبرين.

أسباب نزيف الأنف

يمكن أن يكون نزيف الأنف إما أماميًا أو خلفيًا.

ففي نزيف الأنف الأمامي، يأتي النزيف من الجدار بين فتحتي الأنف، ويحتوي هذا الجزء من الأنف على العديد من الأوعية الدموية الدقيقة، ونزيف الأنف الأمامي هو النوع الأكثر شيوعًا من نزيف الأنف.

في نزيف الأنف الخلفي، ينشأ النزيف في الجزء الخلفي وأعلى الأنف. تحتوي هذه المنطقة من تجويف الأنف على فروع شرايين تزود الأنف بالدم. تسبب تمزقات هذه الشرايين نزيفًا شديدًا قد يتناوب مع فترات من عدم النزيف على الإطلاق.

غالبًا ما يكون نزيف الأنف الخلفي أكثر خطورة من النزيف الأمامي وقد يتطلب عناية طبية.

الأسباب الشائعة لنزيف الأنف

تشمل الأسباب الشائعة لنزيف الأنف ما يلي:

الإصابة المباشرة: قد تؤدي الضربة على الوجه إلى إتلاف بطانة أنف الشخص، مما قد يسبب النزيف.

التهيج: يمكن أن يؤدي النقر المتكرر أو نفخ الأنف إلى زيادة احتمالية نزيف بطانة الأنف.

الأجسام الغريبة: يمكن للأجسام الغريبة في تجويف الأنف أن تزعج الأنسجة والأوعية الدموية المحلية.

السفر الجوي والارتفاع: يمكن أن تتسبب التغيرات في الارتفاع والضغط الجوي في تمدد الأوعية الدموية الأنفية وتقلصها، ويمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى نزيف الأنف.

الالتهاب: يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن الحساسية أو العدوى، مثل التهاب الجيوب الأنفية، إلى إتلاف الأوعية الدموية في الأنف.

الرطوبة: يمكن أن تتسبب المناخات ذات الرطوبة المنخفضة في حدوث تشققات في أنسجة الأنف، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى النزيف.

أمراض الكبد: يمكن أن تتداخل أمراض الكبد مع تخثر الدم وتؤدي إلى نزيف الأنف المتكرر أو الشديد.

الأدوية: يمكن أن يؤدي استخدام مميعات الدم أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية إلى نزيف الأنف، ويمكن أن تؤدي أدوية الستيرويد الأنفية أيضًا إلى جفاف بطانة الأنف، مما يزيد من خطر حدوث نزيف الأنف.

المخدرات غير المشروعة: يمكن أن يؤدي استخدام الكوكايين أو غيره من المخدرات التي يتم تناولها عن طريق الأنف إلى إزعاج بطانة الأنف والتسبب في النزيف.

المهيجات: يمكن أن يؤدي التعرض للدخان أو الأبخرة المهيجة إلى إتلاف بطانة الأنف والتسبب في نزيف الأنف.

العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي: يمكن أن يقلل العلاج الكيميائي من عدد الصفائح الدموية في الدم، وهذا يجعل تخثر الدم أكثر صعوبة، والنزيف أكثر شيوعًا.

أسباب أخرى لنزيف الأنف

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الحالات الصحية الأساسية والحالات الأقل شيوعًا إلى نزيف الأنف، تشمل هذه:

الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية، مثل توسع الشعيرات الدموية النزفية الوراثية

جراحة الأنف

نقص الكالسيوم

أمراض الدم، مثل الهيموفيليا وسرطان الدم

بعض الأورام

أعراض نزيف الأنف

الأعراض الرئيسية لنزيف الأنف هي خروج الدم من الأنف، ويمكن أن يختلف هذا النزيف في شدته ويمكن أن يخرج من أحد أو كلا فتحتي الأنف، ومن المرجح أن يتسبب نزيف الأنف الخلفي في حدوث نزيف في كلا فتحتي الأنف.

إذا حدث نزيف الأنف أثناء استلقاء الشخص، فسيشعر عادةً بسائل في مؤخرة الحلق قبل خروج الدم من الأنف.

العلاجات المنزلية لنزيف الأنف

معظم حالات نزيف الأنف ليست حالة طبية طارئة، ويمكن للناس علاجها في المنزل، والخطوة الأولى من العلاج المنزلي هي إيقاف النزيف.

يجب على الشخص القيام بما يلي:

اجلس واضغط على الأجزاء الرخوة من الأنف بقوة، وتنفس من خلال الفم.

انحن للأمام لمنع تدفق الدم إلى الجيوب الأنفية والحلق، مما قد يؤدي إلى استنشاق الدم أو الشعور بالاختناق.

اجلس في وضع مستقيم بحيث يكون الرأس أعلى من القلب، فهذا يقلل من ضغط الدم ويبطئ المزيد من النزيف.

استمر في الضغط على الأنف، وانحن للأمام، واجلس في وضع مستقيم لمدة 10-15 دقيقة حتى يتجلط الدم، وإذا استمر النزيف لأكثر من 20 دقيقة، فإن العناية الطبية ضرورية.

يجب على الأفراد طلب العناية الطبية على الفور إذا:

عانوا من نزيف متكرر في الأنف

أصيبوا بإصابة في الرأس

كانوا يتناولون أدوية تسييل الدم

استمر النزيف لأكثر من 10-15 دقيقة

يعانون من خفقان القلب

علاج نزيف الأنف

يحاول الطبيب إيقاف النزيف كأول خطوة، وقد يفحص أيضًا ضغط دم الشخص ونبضه.

إذا اشتبه في وجود كسر في الأنف أو الوجه، فقد يطلب أيضًا إجراء أشعة سينية قبل التوصية بخيار العلاج المناسب، وتحدد شدة نزيف الأنف لدى الشخص، بالإضافة إلى السبب الكامن وراءه، العلاج، وتشمل خيارات العلاج الشائعة:

حشو الأنف: قد يقوم الطبيب بإدخال شاش شريطي أو إسفنجات أنفية خاصة في تجويف الأنف للضغط على مصدر النزيف.

الكي: في هذا الإجراء، يقوم أخصائي طبي بكي منطقة من بطانة الأنف لإغلاق الأوعية الدموية النازفة أو حرقها.

الانسداد: في الانسداد، يقوم الجراح بإدخال مواد في الأوعية الدموية أو الشرايين لمنع تدفق الدم، وسيوقف هذا أي نزيف من الأنف، ومع ذلك، نادرًا ما يوصي الأطباء بهذا لنزيف الأنف.

جراحة الحاجز الأنفي: إذا كان الحاجز المنحرف يسبب نزيفًا متكررًا في الأنف، فقد يقوم الطبيب بتقويمه أثناء الجراحة.

الربط: يتضمن هذا الإجراء الجراحي ربط أطراف الأوعية الدموية أو الشرايين التي تم تحديدها والتي تسبب النزيف، يستخدم المتخصصون الطبيون عادةً ربط الأنف إذا لم تنجح خيارات العلاج الأخرى، تتطلب 5-10% فقط من حالات نزيف الأنف الخلفي الربط.

الوقاية من نزيف الأنف

هناك عدة أشياء يمكن للشخص القيام بها لمنع حدوث نزيف الأنف، مثل:

تجنب نفخ الأنف بقوة شديدة أو بشكل متكرر

تجنب بذل الجهد أو النشاط الشاق بعد نزيف الأنف

تجنب المهيجات والأدوية المجففة للأنف

فتح الفم عند العطس

يمكن أن يساعد الحفاظ على بطانة الأنف رطبة في منع نزيف الأنف، على سبيل المثال، قد يكون استخدام بخاخات المحلول الملحي الأنفي وأجهزة الترطيب على ارتفاعات عالية أو في المناخات الجافة مفيدًا لبعض الأشخاص.

وجدت إحدى المراجعات وجود علاقة بين الرطوبة وانخفاض معدل حدوث نزيف الأنف لدى الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.