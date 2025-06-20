‌عراقجي: لا أتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران

قال رئيس الوزراء الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران.

مستشار المرشد الإيراني: الحرب معنا لعب بالنار ولن تخلف سوى الرماد

كما قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني: على إسرائيل أن تعلم أن الحرب معنا لعب بالنار ولن تخلف لها سوى الرماد.

وأضاف شمخاني: القادة العسكريون والعلماء ورجال الميدان الشهداء لم يغيبوا ورايتهم لن تسقط.

تدمير مسيّرات إسرائيلية في منطقة مصفاة النفط بطهران

في سياق متصل، أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن تدمير طائرات مسيّرة إسرائيلية في منطقة مصفاة النفط في العاصمة طهران.

خلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة

وأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وقف السلطات خدمة الإنترنت أدى لخلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة الصغيرة.

وقالت نقلا عن مصدر مطلع: توقف الإنترنت أدى لخلل بالاستهدافات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية التي كانت تعمل بناءً على معلومات المسيّرات.

انقطاع الإنترنت في المحافظات الإيرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ورود تقارير بشأن انقطاع واسع في الإنترنت في المحافظات الإيرانية.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

وتوعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.