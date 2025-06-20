إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين من إيران فوق البحر الميت

أعلنت المنظومة العسكرية في إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، اعتراض اثنتين من الطائرات المسيرة، أطلقتا من جهة إيران، فوق منطقة البحر الميت.

وجاء في بيان للقوات الجوية أنها "اعترضت طائرتين مُسيرتين انطلقتا من إيران، وذلك بعد تنبيهات وردت بشأن تسلل طائرات معادية بين الساعة 3:09 و3:13 مساءً في منطقة البحر الميت. وقد تم تفعيل التنبيهات وفقًا للسياسة المتبعة".

ودوّت صفارات الإنذار قبل ذلك بفترة وجيزة في منطقة البحر الميت إثر مخاوف من تسلل طائرات مسيرة إيرانية، وفق تحذيرات الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه استهدف لأول مرة بنى تحتية ومواقع عسكرية في إسرائيل بواسطة طائرات مسيّرة قتالية من الأجواء الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري قوله إنه "في عملية اليوم، استخدمنا طائرات مسيّرة قتالية لمهاجمة البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف الحرس الثوري أن "هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها الأراضي المحتلة بطائرات إيرانية مسيّرة ونهاجم الإسرائيليين بالصواريخ والقنابل الجوية".

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