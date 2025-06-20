إعلام عبري: الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا بحي ليفيزان وسط العاصمة طهران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا بحي ليفيزان وسط العاصمة طهران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

وقبل قليل أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المنطقة الصناعية سفيدرود الإيرانية بضرورة الإخلاء الفوري، تمهيدًا لقصف سيستهدف المنطقة.

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