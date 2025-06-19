أخبار مصر اليوم، منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب بالجامعات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل؟

أعلنت مجموعة مدارس ٣٠ يونيو برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو عن تقديم منحة دراسية مجانية لأوائل الشهادة الإعدادية بخصم ١٠٠٪ من مصروفات التعليم عند التحاق أوائل الإعدادية بالصف الأول الثانوي بمدارس ٣٠ يونيو.

وجاء في بيان مدارس ٣٠ يونيو إنه في إطار حرصها على دعم المتفوقين دراسيًا، تعلن مجموعة مدارس 30 يونيو، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمستشار هشام جعفر، مدير عام التعليم الخاص والدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة، عن تقديم منحة مجانية بنسبة 100% من المصروفات الدراسية للطلاب العشر الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

المنحة تتيح للطلاب المتفوقين فرصة الالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس 30 يونيو للعام الدراسي 2025/2026، تأكيدًا على دعم الدولة للتفوق العلمي وتكافؤ الفرص في التعليم.

يذكر أن مجموعة مدارس ٣٠ يونيو تضم المدارس الخاصة المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ بوزارة العدل، ويديرها مجلس إدارة يترأسه وزير التربية والتعليم وينيب عنه مدير التعليم الخاص والدولي بالتربية والتعليم.

فضيحة في قطاع البترول.. انهيار حفار في رأس غارب يكشف ثغرات في الرقابة

حفار متآكل ينهار في منطقة رأس غارب، تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة والمتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس، ما أثار تساؤلات حول الرقابة على المعدات المتروكة وغير العاملة في نطاق القطاع.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الحفار المنهار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حاليًا ضمن الشركات العاملة في قطاع البترول المصري، ولا تنفذ أية أنشطة تشغيلية داخل البلاد، ما يثير علامات استفهام حول وجود معدّاتها قرب مناطق تشغيلية نشطة.

ذكرت الوزارة أن الحفار متوقف منذ سنوات وتم الحجز عليه لصالح أحد البنوك، وكان يتمركز بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن تآكل الأرجل الداعمة بفعل الصدأ والعوامل الجوية هو السبب المرجح للانهيار، ما يفتح باب النقاش حول غياب إجراءات الأمان لمعدات مهجورة.

طمأنت وزارة البترول بأن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسرب لمواد بترولية، وأكدت أن الحفار كان خارج نطاق التشغيل منذ مدة طويلة. كما أظهر المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي وعدم وجود أي تلوث في المنطقة.

أوضحت الوزارة أنها تتابع الموقف عن كثب من خلال توجيهات للجهات التنفيذية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الواقعة، مع التحري عن الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في ختام بيانها أنها ملتزمة بتطبيق أعلى معايير السلامة، والتعامل الفوري مع أي طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة.

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج غدًا

تسير مصر للطيران الناقل الوطني المصري غدًا الجمعة 20 يوليو 2025 عدد 11 رحلة جوية بواقع:

4 رحلات جدة - القاهرة

1 رحلة جدة - باماكو

6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم والقليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تنظم الشركة اليوم الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية.

وتنظم مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لإعادة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة، كالتالي:

7 رحلات جدة - القاهرة

رحلة جدة - باماكو

5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالهرم وفيصل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وتحديدًا بمحطات (الطالبية – مدكور – المطبعة) بقطاع وسط الجيزة ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل خط مياه قطر ٣٠٠ مم المتعارض مع مسار المشروع في الجهة الشمالية من خط المترو.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم قطع المياه لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل يوم الجمعة الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٥، وذلك عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع ابن بطوطة.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية للتحرك في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أنه في حال وجود أي شكاوى أو طلبات، يمكن التواصل مع الخط الساخن ١٢٥.

هل يشكل مفاعل ديمونة خطرا على مصر؟ رئيس الرقابة النووية يوضح

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، ورغم قربه الجغرافي من الحدود المصرية ـ حيث يبعد أكثر من 80 كيلومترًا ـ لا يشكّل تهديدًا مباشرًا على الأراضي المصرية حاليًا، نظرًا للمعايير الفنية وغياب الظروف التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي مفاجئ.

وفيما يتعلق بـ مشروع مفاعل الضبعة النووي، أوضح شعبان خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المفاعل ينتمي إلى الجيل الثالث المطور، وهو من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت تراخيص الموقع والإنشاء، وتقوم بمراقبة دقيقة للأعمال من خلال مفتشيها المقيمين في الموقع.

وأكد أن جميع المعدات تُراجع بدقة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع مراحل البناء والتصنيع أولًا بأول لضمان أعلى درجات السلامة.

وحول المخاوف من سيناريو كارثي كـ "هيروشيما وناجازاكي"، أشار رئيس هيئة الرقابة النووية إلى أن مثل هذه السيناريوهات تتجاوز اختصاص الهيئة الرقابية وحدها، وتتطلب تدخلًا من أجهزة الدولة كافة، مؤكدًا وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع الكوارث النووية الكبرى، في حال حدوثها.

تنسيق الجامعات 2025، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب

فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العمل، لبدء أولى مراحل تنسيق الجامعات، حيث يعلن عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق ومواعيد فتح وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب.

ومن أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب عقب انتهاء المرحلة الاولى للتنسيق، وإعلان نتائج القبول، مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، التي عادة ما تبدأ عقب انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

جاء الهدف الأساسي من قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات، هو تقليل اغتراب الطالب الذي أعلن مكتب التنسيق قبوله في كلية بعيدة عن المنطقة التي يعيش فيها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة ويرمز لها بالرمز (أ).

وتنقسم عملية تحويلات تقليل الاغتراب إلى قسمين.

أولا: التحويل غير المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب إلى كلية أخرى غير مناظرة للكلية التي تم قبوله فيها، لكن بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول بها، وأن تكون الكلية المراد التحويل لها في المحيط الجغرافي للطالب.

يجب أيضا أن يكون الطالب مستوفي لشروط القبول بالكلية، مثل اختبارات القدرات ان كانت الكلية التي يرغب في التحويل إليها تشترط ذلك.

ثانيا: التحويل المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى مناظرة لنفس الكلية التي رشحه إليها مكتب التنسيق، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في محيط الطالب الجغرافي، يسمح للطالب الترشح للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل.

هناك مجموعة من الملاحظات الهامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجب على الطالب التعرف عليها، قبل الاقبال على إجراء تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

نسبة التحويل المسموح بها بين الكليات تأتي ضمن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

يتم قبول الطلاب حسب أعلى مجموع بين الراغبين في التحويل.

لا يُسمح بإجراء عملية تقليل اغتراب إلا مرة واحدة فقط لكل طالب.

تتم عملية تحويل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط

يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لمدة محدودة تعلنها وزارة التعليم العالي.

بالنسبة للمعاهد الخاصة والمتوسطة فإنها تخضع لقاعدة التحويل غير المناظر فقط

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