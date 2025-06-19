هل يشكل مفاعل ديمونة خطرا على مصر؟ رئيس الرقابة النووية يوضح

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، ورغم قربه الجغرافي من الحدود المصرية ـ حيث يبعد أكثر من 80 كيلومترًا ـ لا يشكّل تهديدًا مباشرًا على الأراضي المصرية حاليًا، نظرًا للمعايير الفنية وغياب الظروف التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي مفاجئ.

الضبعة النووي: مفاعل الجيل الثالث المتطور

وفيما يتعلق بـ مشروع مفاعل الضبعة النووي، أوضح شعبان خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المفاعل ينتمي إلى الجيل الثالث المطور، وهو من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت تراخيص الموقع والإنشاء، وتقوم بمراقبة دقيقة للأعمال من خلال مفتشيها المقيمين في الموقع.

وأكد أن جميع المعدات تُراجع بدقة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع مراحل البناء والتصنيع أولًا بأول لضمان أعلى درجات السلامة.

الاستعداد للطوارئ النووية الكبرى

وحول المخاوف من سيناريو كارثي كـ "هيروشيما وناجازاكي"، أشار رئيس هيئة الرقابة النووية إلى أن مثل هذه السيناريوهات تتجاوز اختصاص الهيئة الرقابية وحدها، وتتطلب تدخلًا من أجهزة الدولة كافة، مؤكدًا وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع الكوارث النووية الكبرى، في حال حدوثها.

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