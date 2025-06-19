الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل يشكل مفاعل ديمونة خطرا على مصر؟ رئيس الرقابة النووية يوضح

مفاعل ديمونة، فيتو
مفاعل ديمونة، فيتو
ads

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، ورغم قربه الجغرافي من الحدود المصرية ـ حيث يبعد أكثر من 80 كيلومترًا ـ لا يشكّل تهديدًا مباشرًا على الأراضي المصرية حاليًا، نظرًا للمعايير الفنية وغياب الظروف التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي مفاجئ.

 

الضبعة النووي: مفاعل الجيل الثالث المتطور

وفيما يتعلق بـ مشروع مفاعل الضبعة النووي، أوضح شعبان خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المفاعل ينتمي إلى الجيل الثالث المطور، وهو من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت تراخيص الموقع والإنشاء، وتقوم بمراقبة دقيقة للأعمال من خلال مفتشيها المقيمين في الموقع.

 

وأكد أن جميع المعدات تُراجع بدقة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع مراحل البناء والتصنيع أولًا بأول لضمان أعلى درجات السلامة.

 

الاستعداد للطوارئ النووية الكبرى

وحول المخاوف من سيناريو كارثي كـ "هيروشيما وناجازاكي"، أشار رئيس هيئة الرقابة النووية إلى أن مثل هذه السيناريوهات تتجاوز اختصاص الهيئة الرقابية وحدها، وتتطلب تدخلًا من أجهزة الدولة كافة، مؤكدًا وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع الكوارث النووية الكبرى، في حال حدوثها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفاعل ديمونة ديمونة الرقابة النووية مفاعل ديمونة الإسرائيلي مفاعل الضبعة النووي هيروشيما ناجازاكي رئيس هيئة الرقابة النووية رئيس الرقابة النووية

مواد متعلقة

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

بعد التهديد بضرب مفاعل ديمونة، خبير يكشف تأثير الرياح في نقل الإشعاع النووي إلى مصر

الخارجية تكشف موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مشروع الضبعة النووي

الأكثر قراءة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

خدمات

المزيد

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

حميدة أبو الحسن.. حكاية "مدرسة لم ينجح أحد" في بني سويف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

أمين الفتوى: الحمل من زوج متوفى لا يجوز شرعًا والتلقيح الصناعي مباح بشروط

خالد الجندي: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذاءه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية