قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالهرم وفيصل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وتحديدًا بمحطات (الطالبية – مدكور – المطبعة) بقطاع وسط الجيزة ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل خط مياه قطر ٣٠٠ مم المتعارض مع مسار المشروع في الجهة الشمالية من خط المترو.



المشروع في الجهة الشمالية من خط المترو.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم قطع المياه لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل يوم الجمعة الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٥، وذلك عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع ابن بطوطة.

توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية للتحرك في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أنه في حال وجود أي شكاوى أو طلبات، يمكن التواصل مع الخط الساخن ١٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.