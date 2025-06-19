منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

أعلنت مجموعة مدارس ٣٠ يونيو برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو عن تقديم منحة دراسية مجانية لأوائل الشهادة الإعدادية بخصم ١٠٠٪ من مصروفات التعليم عند التحاق أوائل الإعدادية بالصف الأول الثانوي بمدارس ٣٠ يونيو.

تفاصيل منحة مدارس 30 يونيو لطلاب الشهادة الإعدادية

وجاء في بيان مدارس ٣٠ يونيو إنه في إطار حرصها على دعم المتفوقين دراسيًا، تعلن مجموعة مدارس 30 يونيو، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمستشار هشام جعفر، مدير عام التعليم الخاص والدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة، عن تقديم منحة مجانية بنسبة 100% من المصروفات الدراسية للطلاب العشر الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

المنحة تتيح للطلاب المتفوقين فرصة الالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس 30 يونيو للعام الدراسي 2025/2026، تأكيدًا على دعم الدولة للتفوق العلمي وتكافؤ الفرص في التعليم.



ماهي مجموعة مدارس 30 يونيو؟

يذكر أن مجموعة مدارس ٣٠ يونيو تضم المدارس الخاصة المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ بوزارة العدل، ويديرها مجلس إدارة يترأسه وزير التربية والتعليم وينيب عنه مدير التعليم الخاص والدولي بالتربية والتعليم.



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