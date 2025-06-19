تنسيق الجامعات 2025، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب 

تنسيق الجامعات 2025.. فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العمل، لبدء أولى مراحل تنسيق الجامعات، حيث يعلن عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق ومواعيد فتح وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب.

ومن أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب عقب إنتهاء المرحلة الاولى للتنسيق، وإعلان نتائج القبول، مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، التي عادة ما تبدأ عقب انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

ما الهدف من قواعد تقليل الاغتراب؟

جاء الهدف الأساسي من قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات، هو تقليل اغتراب الطالب الذي أعلن مكتب التنسيق قبوله في كلية بعيدة عن المنطقة التي يعيش فيها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة ويرمز لها بالرمز (أ).

وتنقسم عملية تحويلات تقليل الاغتراب إلى قسمين.

أولا: التحويل غير المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب إلى كلية أخرى غير مناظرة للكلية التي تم قبوله فيها، لكن بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول بها، وأن تكون الكلية المراد التحويل لها في المحيط الجغرافي للطالب.

يجب أيضا أن يكون الطالب مستوفي لشروط القبول بالكلية، مثل اختبارات القدرات ان كانت الكلية التي يرغب في التحويل إليها تشترط ذلك.

ثانيا: التحويل المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى مناظرة لنفس الكلية التي رشحه إليها مكتب التنسيق، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في محيط الطالب الجغرافي، يسمح للطالب الترشح للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل.

ملاحظات هامة في قواعد تقليل الاغتراب

هناك مجموعة من الملاحظات الهامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجب على الطالب التعرف عليها، قبل الاقبال على إجراء تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

نسبة التحويل المسموح بها بين الكليات تأتي ضمن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

يتم قبول الطلاب حسب أعلى مجموع بين الراغبين في التحويل.

لا يُسمح بإجراء عملية تقليل اغتراب إلا مرة واحدة فقط لكل طالب.

تتم عملية تحويل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط

يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لمدة محدودة تعلنها وزارة التعليم العالي.

يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات لمدة محدودة تعلنها وزارة التعليم العالي. بالنسبة للمعاهد الخاصة والمتوسطة فإنها تخضع لقاعدة التحويل غير المناظر فقط

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