الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج غدًا

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تسير مصر للطيران الناقل الوطني المصري غدًا الجمعة 20 يوليو 2025 عدد 11 رحلة جوية بواقع:
4 رحلات جدة - القاهرة  
1 رحلة جدة - باماكو 
6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم والقليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

 

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تنظم الشركة اليوم الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية.

 

مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

وتنظم مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لإعادة  حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة، كالتالي:

7 رحلات جدة - القاهرة  
رحلة جدة - باماكو 
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرللطيران حجاج بعثة الداخلية جدول رحلات مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام رحلات مصر للطيران شركة مصر للطيران عودة حجاج بيت الله الحرام مصر للطيران اليوم مصرللطيران الناقل الوطني مصر للطيران

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تستحدث سلسلة دورات بمجال الذكاء الاصطناعي لترقية أعضاء هيئة التدريس

آداب عين شمس تحصل على 3 شهادات أيزو دولية معتمدة

خريطة رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

التعليم العالي تكشف عن استخلاص منتجات صيدلانية ودوائية وغذائية من الطحالب (فيديو)

نسرين جعيصة رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة

مصر للطيران توسع شراكتها مع Rolls-Royce بشراء 12 محركا إضافيا لعدد 6 طائرات

فتح باب التقدم لتنفيذ مشروعات بحثية نووية بالتعاون مع المعهد المتحد

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية مع مؤسسة صينية

الأكثر قراءة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

فضيحة في قطاع البترول.. انهيار حفار في رأس غارب يكشف ثغرات في الرقابة (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية