الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى  حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

حالة الطقس غدا الجمعة 20-6-2025 في محافظة الفيوم


طقس الغد  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   24  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 41
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة واضطراب الملاحة بخليج السويس

أجواء شتوية في وداع الربيع.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. طقس معتدل ليلا.. تحذير من ارتفاع الأمواج بالعلمين والإسكندرية ومطروح.. وأتربة ورمال على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الأكثر قراءة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات وهموم

هل تحديد نوع الجنين حرام شرعا؟ أمين الفتوى يوضح

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية