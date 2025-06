لأول مرة، جامعة المنصورة الأهلية ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي 2025

أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education - THE) إدراج الجامعة لأول مرة ضمن تصنيفها العالمي لعام 2025، وقد جاءت الجامعة في الفئة (1501+)، كأول جامعة أهلية منبثقة عن جامعة حكومية تدخل هذا التصنيف الدولي المرموق، وذلك في إنجاز يُعد علامة فارقة رغم حداثة تأسيس الجامعة في عام 2022.

جاء ذلك في خطوة تعكس ريادة جامعة المنصورة الأهلية وجودة تأسيسها واستراتيجيتها البحثية والتعليمية المتطورة.

الجامعة ضمن قائمة (51) جامعة مصرية

ويُعد دخول جامعة المنصورة الأهلية في تصنيف التايمز إنجازًا نوعيًا يعكس نجاح الجامعات المصرية في التقدم المستمر على الساحة الدولية، حيث جاءت الجامعة ضمن قائمة (51) جامعة مصرية أُدرجت في التصنيف هذا العام وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء المصري، وهو ما يؤكد تزايد حضور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية عامًا بعد عام، بزيادة خمس جامعات مقارنة بعام ٢٠٢٤م، وزيادة ملحوظة مقارنة بعام ٢٠٢٣م الذي شهد إدراج (٢٨) جامعة فقط.

الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في تقديم تعليم عالي الجودة

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في تقديم تعليم عالي الجودة قائم على المعايير الدولية، ويُعد شهادة دولية على كفاءة كوادر الجامعة الأكاديمية والإدارية، ونتاجًا لتفاني طلابها ودعم الدولة المصرية لهذا النوع من الجامعات باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، كما ثمّن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم الجامعات الأهلية الجديدة باعتبارها أحد روافد تحقيق رؤية مصر 2030.

إدارة الجامعة تضع على رأس أولوياتها الاستمرار في التطوير

وشدد رئيس الجامعة على أن إدارة الجامعة تضع على رأس أولوياتها الاستمرار في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يحقق المرجعية الدولية، ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية تنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا.

تصنيف "التايمز للتعليم العالي" يُعد من أقوى التصنيفات الدولية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد الشيخ، مسؤول التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف "التايمز للتعليم العالي" يُعد من أقوى التصنيفات الدولية التي ترتكز على معايير علمية دقيقة لقياس أداء الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وأشار إلى أن النتائج التفصيلية لتصنيف التايمز ٢٠٢٥م أظهرت تميز الجامعة في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت كالتالي: -

- الصحة الجيدة والرفاهية (Good Health and Wellbeing 2025): في شريحة +1501 عالميًا.

- التعليم الجيد (Quality Education 2025): في شريحة +1501 عالميًا.

- المياه النظيفة والنظافة الصحية (Clean Water and Sanitation 2025): في شريحة +1001 عالميًا.

- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (Partnership for the Goals 2025): في شريحة +1501 عالميًا.

ويُعزز هذا الأداء التزام الجامعة برسالتها المُجتمعية والبيئية، وسعيها الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ما يُبرز تأثيرها الفعّال على المستوى المحلي والإقليمي.

تعزيز ملف التصنيفات الدولية

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وفي إطار السياسات التي تبنتها الوزارة لتعزيز ملف التصنيفات الدولية، مع الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها بنك المعرفة المصري لدعم البحث العلمي والنشر الدولي، بما يسهم في بناء قاعدة علمية رصينة تحقق المرجعية الدولية، وتُسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا.

نجاح رؤية الدولة في تحقيق التدويل

كما يعكس دخول الجامعة التصنيف هذا العام نجاح رؤية الدولة في تحقيق التدويل وتعزيز مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة، من خلال دعم الجامعات الأهلية باعتبارها مؤسسات تعليمية حديثة تسهم في إحداث طفرة تعليمية وبحثية متماشية مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

للاطلاع على تفاصيل تصنيف الجامعة، يمكن زيارة الرابط التالي: -

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/mansoura-national-university

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.