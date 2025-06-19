الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد.

 

الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان
 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان لها، عن إسقاط 16 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية.
 وقالت الشرطة الإيرانية في بيانها اليوم، إنه تم إلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد  في غربي طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم بأن وقف السلطات خدمة الإنترنت أدى لخلل في تشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة الصغيرة.

وقالت وسائل ‏إعلام إيرانية نقلا عن مصدر مطلع: توقف الإنترنت أدى لخلل بالاستهدافات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية التي كانت تعمل بناءً على معلومات المسيّرات.

انقطاع الإنترنت في المحافظات الإيرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ورود تقارير بشأن انقطاع واسع في الإنترنت في المحافظات الإيرانية.

اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين البلدين

و توعدت إيران اليوم الخميس إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

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الحرس الثوري مسيرة إسرائيلية الحرس الثوري الإيراني

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