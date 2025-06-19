بعثة الأهلي تتجه لـ ملعب ميتلايف استعدادا لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب ميتلايف استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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