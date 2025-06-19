الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية خلال ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

تنهي مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة إجراءاتها، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة المقبلة.  

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 كانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، واصلت أعمال التصحيح والرصد بكنترول الشهادة الإعدادية.  

الالتزام بمعايير التصحيح 

ومن جانبه شدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة فيما يخص ضوابط عملية التصحيح.  

تسريع عمليات التصحيح 

وأضاف أن التصحيح يتم طبقا للمعايير المحددة والخاصة بتصحيح ورقة البابل شيت.  

وشدد  وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على تسريع عمليات الصحيح وذلك تمهيدا للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية في أقرب وقت ممكن. 

وكان قد أدى نحو 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، داخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة. 
 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

 ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط  

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.
 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع المواد 140 درجة.

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