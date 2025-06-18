الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشدد على تكثيف العمل الميداني لمديرى الإدارات الصحية (صور)

اجتماع مع مديرى
اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة، وذلك لتقييم مستوى الأداء، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية.   

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تكليف دفعة جديدة للعمل بمديرية الصحة 

استهلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بالترحيب بالدفعة الجديدة من المكلفين بمديرية الصحة،مؤكدة أنها تتطلع أن يكونوا إضافة قوية لمنظومة العمل بأفكارهم المبتكرة البناءة وتبادل الآراء والخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.  

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بفرق الترصد البيئي 

أشادت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بدور فريق الرصد البيئي فى حماية شواطئ المحافظة، ومراقبة جودة المياه والحفاظ على الحياة البحرية وفق الاشتراطات الصحية والبيئية وذلك بالتنسيق مع اللجان التنفيذية بالإسماعيلية.   

اشادة بمتابعة سير العمل 

كما أشادت بمتابعة سير الأعمال الوقائية بمكاتب الصحة والوحدات بجميع الادارات الصحية،وثمًّنت جهود فرق مراقبى الأغذية بالرقابة والتفتيش على المنشات الغذائية ونقاط الذبيح والمخابز على مستوى المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الإجتماع تم تقييم مستوى أداء الإدارات خلال تنفيذ خطة التأمين الطبى أثناء فترة عيد الأضحى،ومناقشة السلبيات والعمل على معالجتها وتلافي حدوثها مرة أخرى ووضع رؤية مختلفة للفترة القادمة. 

شديدات على العمل الميداني 

وشدَّدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على قيام مديرى الإدارات بالعمل الميدانى والتواصل المباشر ومراجعة أعمال كل إدارة مع الفريق المختص بالإدارات والوحدات الصحية.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وفي ختام الاجتماع، استعرض مديرو الإدارات ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة، على أن دور الفرق الإشرافية يشمل متابعة انضباط العمل والاستغلال الأمثل للموارد وتيسير عمل فرق المستشفيات بالإدارات والوحدات من الناحية الفنية والإدارية والمالية، وذلك فى إطار الرقابة والمتابعة المستمرة لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطن. 

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صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية فرق الترصد البيئي بالإسماعيلية مديرية الصحة بالاسماعيلية

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