الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 5 أدوار مخالفة بعقار سكني في الإسماعيلية (فيديو)

جانب من عملية الإزالة،
جانب من عملية الإزالة، فيتو

أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا، لتغطية عملية إزالة 5 أدوار من عقار مخالف بمحافظة الإسماعيلية، والذى نفذته الوحدة المحلية لحي ثالث اليوم الأربعاء، وفي حضور قوة إنفاذ القانون.  

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تنفيذ إزالة 5 أدوار 

وكانت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، قد قامت اليوم بتنفيذ إزالة فورية لعدد 5 أدوار مخالفة من جملة 10 أدوار بعقار واقع بمنطقة عزبة بكرى بحي ثالث الإسماعيلية، وذلك عقب رصدها من لجنة المتغيرات المكانية.   

جانب من عملية الإزالة، فيتو
جانب من عملية الإزالة، فيتو

 

تنفيذ توجيهات الدولة 

ومن جانبه أكد أحمد العايدي رئيس حي ثالث في، أن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعطى تعليمات مباشرة لكافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية ضد أية مخالفات للبناء بصورة فورية، وذلك طبقا لتوجهات الدولة، وضمن الإجراءات القانونية والتنفيذية لملف مخالفات البناء.

 

جانب من عملية الإزالة، فيتو
جانب من عملية الإزالة، فيتو

السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية 

 

وكان قد تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مديري إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني،والجهات المعنية بالاجتماع. 

جانب من عملية الإزالة، فيتو
جانب من عملية الإزالة، فيتو

واستهل "طارق" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.

 

موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

 

كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد طارق على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.

 

موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

 

وفي نهاية الاجتماع، شدد طارق على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية إزالة 5 أدوار مخالفة بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية حي ثالث

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