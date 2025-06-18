الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم بالإسماعيلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد كوبري أم كلثوم بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدا الاتجاه المؤدي إلى منطقة كارفور، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان، بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

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تفاصيل الحادث

وكان اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أم كلثوم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من ضباط المباحث إلى موقع الحادث لبيان ملابساته.

 

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (3297 ط ص ل – مصر)، بتروسيكل يحمل لوحات رقم (9589 ط ن ق – مصر)، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من مستقلي التروسيكل بإصابات متفاوتة، من بينهم طفلان. 

الحالة الصحية للمصابين

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث تبين أن المصابين هم: “سلمى محمد فكري، 13 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى، واشتباه كسر في الساعد الأيسر، وجرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول 3 سنتيمترات، ساجد محمد فكري، 3 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، كريم محمد فكري، 22 عامًا، مصاب بكسر مضاعف في العضد الأيسر، واشتباه نزيف داخلي بالصدر، واشتباه كسر في الضلوع”. 

رفع آثار الحادث  

فيما قامت إدارة مرور الإسماعيلية برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث.

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