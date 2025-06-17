وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بالمنشآت الطبية بالقنطرة شرق (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة موسعة لتفقد المنشآت الصحية بمركز ومدينة القنطرة شرق، يرافقها الدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة القنطرة شرق الصحية، وشملت الجولة المرور على ديوان إدارة القنطرة شرق ووحدة السلام الصحية.

تفقد إدارة القنطرة شرق الصحية



استهلت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الجولة بتفقد إدارة القنطرة شرق الصحية.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توجيهات بإعادة ترتيب مخزون الأدوية

وتابعت وكيل صحة الإسماعيلية إنتظام سير العمل بمخزن الطعوم والتأكد من مأمونية سلسلة التبريد،وخلال تفقدها لمخزن الأدوية وجهت بإعادة ترتيب مخزون الأدوية بالشكل اللائق وبما يضمن صرف المخزون وفق الآليات والمعايير المعتمدة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

التأكد من تواجد مراقبي الترصد

كما تفقدت تواجد مراقبى الترصد والأغذية وصحة البيئة،كما راجعت الإجراءات التى تم إتخاذها من خلال مراقبى صحة البيئة ومكتب الأغذية خلال المرور على المنشآت الغذائية بالقنطرة شرق خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد وحدة السلام الصحية

ثم توجهت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية لتفقد وحدة السلام الصحية، وإلتقت بفريق المبادرات والتطعيمات وعيادة تنظيم الأسرة،وإطمئنت على نسب التردد بالعيادة،وصرف الوسائل طويلة المفعول،وشدَّدت على تفِّعيل غرفة المشورة وتوجيه رسائل صحية للسيدات بأهمية التغذية السليمة للأم الحامل وتشجيع الولادة الطبيعية والحد.من الولادة القيصرية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد عيادة الأسنان

وتابعت بتفقد عيادة الأسنان،ووجهت بتوفير جهاز تعقيم على وجه السرعة،كما أوصت مسئول الصيدلة بضرورة توفير رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات وأشادت وكيل وزارة الصحة بنسب التردد على الوحدة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،بالمرور الميداني على المنشآت الصحية بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



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