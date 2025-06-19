في حضور بيت العائلة، الإسماعيلية الأزهرية تكرم رئيس الإدارة المركزية لبلوغه سن التقاعد (فيديو وصور)

كرمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لبلوغه السن القانونية "المعاش".



أبرز الحضور خلال الحفل

وشهد الحفل كل من الشيخ أشرف السعيد، مدير عام إدارة الوعظ في الإسماعيلية، والقمص بنيامين مزيد، ممثلًا عن بيت العائلة المصرية، والدكتور أحمد بركات، مدير عام التأمين الشامل، ونخبة من مديري الإدارات الإشرافية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم ومديري الأقسام والعاملين بديوان عام المنطقة، وشيوخ وعمداء المعاهد، والعاملين بمعاهد المنطقة، والذين كان حضورهم محل ترحيب من الحاضرين.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

أبرز مراسم الحفل

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقره للإنشاد الديني من فريق الإنشاد بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية يعبرون فيها عن حبهم وتقديرهم لفضيلته.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

ومن جانبه وجه رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الشكر، للجميع على كلماتهم مستعرضًا ما تم إنجازه في منطقة الإسماعيلية طوال العامين الماضيين، شكرًا للجميع على ما قدموه للمنطقة الأزهرية.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

كما وجه رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الشكر إلى أسرته الكريمة على مساندتها له طوال عمله في المنطقة وتحملها مشاق عمله.

جانب من حفل التكريم، فيتو

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