تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية حملة للمرور على المطاعم والثلاجات الملحقة لها؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.

نتائج الحملة على المطاعم

وترأست الحملة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة دكتورة هانم سالم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم الالتزام بالأسعار، محضر حرز مأكولات بحرية، ومحضر إخطار ثلاجة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

توصيات من هيئة سلامة الغذاء

وقامت هيئة سلامة الغذاء في الإسماعيلية بتقديم بعض التوصيات للمطاعم التي تم المرور عليها والتي تبين عدم اتباعها لاشتراطات سلامة الغذاء.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتمثل تلك التوصيات في عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة من النظافة الشخصية للعمال، عدم اتباع الطرق الصحية لتسييح وعرض اللحوم والأسماك، عدم توفير مستلزمات لأحواض غسيل العمال من صابون ومناديل وحاويات للمخلفات، عدم التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم عمل بعض الإجراءات التصحيحية أثناء التفتيش من عمل نظافة فورية للموقع وطاولات التحضير.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويمكن التقدم للشكاوى التموينية من خلال الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أو بوابة محافظة الإسماعيلية



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.