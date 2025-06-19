الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية حملة للمرور على المطاعم والثلاجات الملحقة لها؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.

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نتائج الحملة على المطاعم

وترأست الحملة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة دكتورة هانم سالم.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم الالتزام بالأسعار، محضر حرز مأكولات بحرية، ومحضر إخطار ثلاجة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

توصيات من هيئة سلامة الغذاء 

وقامت هيئة سلامة الغذاء في الإسماعيلية بتقديم بعض التوصيات للمطاعم التي تم المرور عليها والتي تبين عدم اتباعها لاشتراطات سلامة الغذاء. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 

 وتمثل تلك التوصيات في عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة من النظافة الشخصية للعمال، عدم اتباع الطرق الصحية لتسييح وعرض اللحوم والأسماك، عدم توفير مستلزمات لأحواض غسيل العمال من صابون ومناديل وحاويات للمخلفات، عدم التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم عمل بعض الإجراءات التصحيحية أثناء التفتيش من عمل نظافة فورية للموقع وطاولات التحضير.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ويمكن التقدم للشكاوى التموينية من خلال  الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
وزارة التموين والتجارة الداخلية  

أو بوابة محافظة الإسماعيلية 
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية تموين الاسماعيلية هيئة سلامة الغذاء

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