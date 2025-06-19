الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية: بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة

انفجارات ضخمة في
انفجارات ضخمة في تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخا.

بينما أعلن التلفزيون الإيراني، أن هجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت عن رصد صواريخ أطلقت من إيران، داعية الإسرائيليين للدخول إلى الملاجئ.

وأعلن التلفزيون الإيراني صباح اليوم الخميس، بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، ذكرت أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، والمزوَّدة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نفَّذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت الوكالة في تقرير أن "الهجوم يأتي ضمن المرحلة السادسة من العمليات الجوية بالطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران، في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث وصفت الضربات بأنها "قاسية وفعالة".

وأوضحت "تم إطلاق عشرات المسيَّرات الهجومية من مختلف الأنواع، والمزودة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نحو أهداف محددة داخل "الكيان الصهيوني"، حيث أُلحقت بها ضربات وُصفت بـ"القاسية والدقيقة".

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إصابات مباشرة تل أبيب الكبرى انفجارات ضخمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية

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