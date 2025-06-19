جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إجلاء لسكان منطقتي آراك وخندب في إيران

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء لسكان منطقتي آراك وخندب الإيرانيتين.

وجاء ذلك بعد أن أفاد جيش الاحتلال قبل قليل، بأن قواته تنفذ الآن سلسلة من الضربات في طهران ومناطق إيرانية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الدفاعات الجوية تعترض طائرات مسيرة فوق ضواحي طهران.

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