الصين تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قوله: إن "هجوم إسرائيل على إيران ينتهك القانون الدولي، والأعراف الدولية".

وزير الخارجية الصينى ينتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأضاف وزير الخارجية الصينى، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن "الصين ستبقي على التواصل والتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة الأخرى، لإنهاء الصراعات، واستعادة السلام في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الصين وانغ يي، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط.

وأعرب الوزيران المصري والصينى، عن الاعتزاز بما تشهده السنوات الأخيرة من تطور في العلاقات على كافة المستويات، والتطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين، حسبما أفادت الخارجية المصرية.

الصين تحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة في الشرق الأوسط

تناول عبد العاطي خلال الاتصال مع نظيره الصينى تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة، وتحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، محذرًا من التداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية، وضرورة خفض التصعيد، وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، وذلك من خلال بذل المساعي الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

فيما أكد وزير الخارجية الصيني، تطابق الموقفين المصري والصيني، مشيدًا بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية، الذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” عن وزير الخارجية الصيني قوله: إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال خروج الوضع في الشرق الأوسط عن السيطرة، وقال إنه سيتم العمل على تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات والحوار.

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