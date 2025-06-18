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خارج الحدود

وزير الدفاع الألماني لـ إيران: لم يفت أوان التفاوض

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الألماني يوهان فاديفول تأكيده أن برلين أوضحت لإيران أنه لم يفت بعد أوان الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ألمانيا لم يفت بعد أوان المفاوضات مع إيران 

وقال وزير الخارجية الألماني إن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بجر دول أخرى إلى النزاع.

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اعتراف إسرائيلي: إيران أسقطت طائرتنا المسيرة أمس بصاروخ أرض جو

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان  اليوم الأربعاء،  إن أي مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل تعدّ خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط.

ووجهت الخارجية الروسية تحذيرات لواشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر، مؤكدة أن روسيا على اتصال مع كل من إيران وإسرائيل، وهي قادرة على تقديم جهود الوساطة في سياق الصراع بين البلدين.

وفي السياق ذاته أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة تليفزيونية أن إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها، مشددًا على أن القوات المسلحة في حالة تأهب.

خامنئي: إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها

وقال المرشد الإيراني إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحًا وسيلقى جزاء عمله،  و إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها. 

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إيران ألمانيا ايران وإسرائيل

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