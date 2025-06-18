إيران تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ منشآتها النووية من القصف الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تتعرض لهجوم غير قانوني من قبل النظام الإسرائيلي، مضيفا “ندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ”.



إيران تنتقد مجلس الأمن

وتابع بقائي: مناطقنا السكنية ومستشفياتنا عرضة للقصف الإسرائيلي، والمئات استشهدوا بسبب العدوان الإسرائيلي.



وأردف: منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي، ونحن على اتصال وثيق مع دول العالم، ودعونا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته.



واستطرد: مجلس الأمن فشل بالتحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه، والعدوان الإسرائيلي انتهاك للسلم والأمن الدوليين.



وأكد بقائي: كل من يضربنا سنرد عليه، وسندافع عن أنفسنا، والعملية التفاوضية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي.



وقال بقائي: العدوان الإسرائيلي ما كان ليحدث دون موافقة أمريكية، وكنا نسير على طريق الدبلوماسية، ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أمريكي، والمجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة.



واختتم: نحاول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا من أي إشعاع، وعلى المجتمع الدولي التحرك لمواجهة القصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية.

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