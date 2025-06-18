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خارج الحدود

إيران تسقط مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمس" في أصفهان

الحرب الإيرانية الإسرائيلية،
الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فيتو

أسقطت إيران مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمس" في أصفهان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفي سياق آخر، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له أمس داخل الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أنه تم استهدافها بصاروخ "أرض - جو" أطلقته الدفاعات الجوية الإيرانية.

 سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صباح اليوم سبع طائرات مسيرة 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صباح اليوم سبع طائرات مسيرة أطلقت من إيران، وتم إسقاطها قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية، في إطار التصدي لهجمات متواصلة.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش يواصل استهداف البنى التحتية للبرنامج النووي والمنظومة الصاروخية الإيرانية، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تستخدم أنواعًا متعددة من الطائرات في عملياتها، وتواجه مقاومة ميدانية داخل إيران. 

 الدفاعات الجوية رصدت  أمس إطلاق نحو 60 صاروخا من إيران

كما أوضح أن الدفاعات الجوية رصدت يوم أمس إطلاق نحو 60 صاروخا من إيران، تم اعتراض معظمها، مشيرا إلى أن الجيش لا يعرف بعد أسباب تراجع وتيرة الهجمات الإيرانية خلال الساعات الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، عرض التلفزيون الإيراني الصور الأولى للمسيرة الإسرائيلية "هيرمس"، التي قال إن "الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها في أصفهان⁩".

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