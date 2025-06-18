الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

عراقجي: لم أغادر طهران ولم نرسل وفودا للتفاوض إلى عمان

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إيران لم ترسل وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: لم أغادر طهران على رأس وفد تفاوضي وهذه معلومات غير صحيحة.

وفي سياق اخر أعلنت وكالة" تسنيم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال في هجوم إسرائيلي أمس على سيارتين مدنيتين في محافظة أصفهان.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران.

 

دوي انفجار شرق طهران 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: بدأنا موجة هجمات جديدة على منطقة طهران.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: اعترضنا صباح اليوم 7 مسيرات أطلقت من إيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن "مقرات الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة الإذاعة والتليفزيون".

 

إسرائيل شنت عملية ضد إيران

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة “إكس”: إن "جيش الإحتلال الإسرائيلي يقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا"، دون المزيد من التفاصيل.

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إسرائيل أصفهان الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الايراني العاصمة طهران إيران

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