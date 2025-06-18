الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الحكومة تعصى الرئيس!

الرئيس السيسي طمأن المستأجرين أنهم لن يطردوا من منازلهم كما أرادت الحكومة لهم.. غير أن الحكومة أصرت على طرد المستأجرين! كل ما في الأمر أنها أرجأت الطرد ليكون بعد سبع سنوات. وليس خمس سنوات كما جاء في مشروعها الأول للإيجارات القديمة. 

ووقتها لن يكون الرئيس السيسي موجودا على رأس السلطة التنفيذية ليستغيث به المستأجرون بعد طردهم في الشارع، والحكومة التى أصرت على الطرد لن تكون موجودة أيضا لتحاسب على هذه الخطيئة الاجتماعية والسياسية التى تهدد الاستقرار المجتمعي.

 
لذلك لم يبق أمام المستأجرين الآن سوى أن يلجأوا إلى الرئيس السيسي لينقذهم من الطرد بعد سبع سنوات، وإلزام الحكومة بالاستجابة لتوجيهاته وأوامره وتعليماته التى طمأنهم بها قبل أيام.

 
فإذا كانت الحكومة تفعل ما لم تطلبه وتحكم به المحكمة الدستورية العليا وتصر على طرد المستأجرين فلا ملاذ إلا الرئيس السيسي الآن، خاصة أنه ابن منطقة شعبية بالقاهرة.. فهو الذى في مقدوره حمايتهم من الطرد في الشارع إذا امتد بهم العمر سبع سنوات مقبلة.

 
إن المستأجرين لا يناقشون نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية وحتى إذا كانت باهظة بالنسبة لأعداد منهم، لكنهم يريدون الاطمئنان أنهم لن يطردوا من منازلهم بعد أن يكونوا تقدموا فى العمر سبع سنوات لمن بقي على قيد الحياة منهم.

 

أمريكا مرتبكة!

نهاية الحرب!


ولا نريد أن ياتى عام 2033 محملا بخطر مشكلة كبيرة داخلية تهز استقرار المجتمع، ووقتها سوف تجد الحكومة الموجودة نفسها مضطرة لإجراء تعديل في قانون الإيجارات القديمة لمد موعد تحرّير القيمة الإيجارية بضعة سنوات أخرى. 
وأعتقد أن الرئيس حينما طمأن المستأجرين كان يعرف ذلك، ولذلك قال لا طرد للمستأجرين من منازلهم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستاجرين الرئيس السيسي طرد المستأجرين قانون الإيجارات القديمة قانون الايجارات طرد المستاجر الإيجارات الإيجارات القديمه الحكومة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

سلطنة عمان غاضبة

ماكرون يدافع عن إسرائيل!

ضرب إيران

فلوس المصريين!

وصاية صندوق النقد!

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر من الأهلي وانتقاله للزمالك

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية