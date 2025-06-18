الحكومة تعصى الرئيس!

الرئيس السيسي طمأن المستأجرين أنهم لن يطردوا من منازلهم كما أرادت الحكومة لهم.. غير أن الحكومة أصرت على طرد المستأجرين! كل ما في الأمر أنها أرجأت الطرد ليكون بعد سبع سنوات. وليس خمس سنوات كما جاء في مشروعها الأول للإيجارات القديمة.

ووقتها لن يكون الرئيس السيسي موجودا على رأس السلطة التنفيذية ليستغيث به المستأجرون بعد طردهم في الشارع، والحكومة التى أصرت على الطرد لن تكون موجودة أيضا لتحاسب على هذه الخطيئة الاجتماعية والسياسية التى تهدد الاستقرار المجتمعي.



لذلك لم يبق أمام المستأجرين الآن سوى أن يلجأوا إلى الرئيس السيسي لينقذهم من الطرد بعد سبع سنوات، وإلزام الحكومة بالاستجابة لتوجيهاته وأوامره وتعليماته التى طمأنهم بها قبل أيام.



فإذا كانت الحكومة تفعل ما لم تطلبه وتحكم به المحكمة الدستورية العليا وتصر على طرد المستأجرين فلا ملاذ إلا الرئيس السيسي الآن، خاصة أنه ابن منطقة شعبية بالقاهرة.. فهو الذى في مقدوره حمايتهم من الطرد في الشارع إذا امتد بهم العمر سبع سنوات مقبلة.



إن المستأجرين لا يناقشون نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية وحتى إذا كانت باهظة بالنسبة لأعداد منهم، لكنهم يريدون الاطمئنان أنهم لن يطردوا من منازلهم بعد أن يكونوا تقدموا فى العمر سبع سنوات لمن بقي على قيد الحياة منهم.



ولا نريد أن ياتى عام 2033 محملا بخطر مشكلة كبيرة داخلية تهز استقرار المجتمع، ووقتها سوف تجد الحكومة الموجودة نفسها مضطرة لإجراء تعديل في قانون الإيجارات القديمة لمد موعد تحرّير القيمة الإيجارية بضعة سنوات أخرى.

وأعتقد أن الرئيس حينما طمأن المستأجرين كان يعرف ذلك، ولذلك قال لا طرد للمستأجرين من منازلهم.

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